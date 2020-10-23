Google оспорит решение суда о снятии возрастных ограничений для «Беслана»

Американская компания Google обжалует решение Таганского суда, который постановил снять ограничения на просмотр фильма «Беслан» Александра Рогаткина на YouTube. В компании заявили, что не согласны с решением: YouTube никогда не запрещал пользователям доступ к видео, но ролики, которые могут быть чувствительны для определённых аудиторий, например, откровенно изображающие сцены насилия, содержат соответствующие предупреждения.

«Просмотр таких видео происходит после подтверждения согласия на просмотр, которое пользователь дает, войдя в свой аккаунт, если он не залогинен на момент просмотра», — сообщили в компании.

22 октября Таганский суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры к компании Google LLC о снятии ограничений при доступе к фильму. Прокурор Москвы подал иск на корпорацию в начале октября.

«Беслан», позиционирующийся как документальный фильм-расследование о захвате и штурме бесланской школы N1 в 2004 году, в начале сентября показал телеканал «Россия 1». Автор проекта Александр Рогаткин, как сообщалось в анонсе, «в 16-ю годовщину трагических событий совершил попытку их осмысления», показав «уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей».

Позднее YouTube ограничил к фильму доступ из-за изображения сцен насилия или жестокости. Роскомнадзор назвал действия YouTube актом цензуры и подал заявление в Генпрокуратуру.

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