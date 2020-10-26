Итальянские власти взялись за deepfake-ботов в Telegram

Управление по защите данных Италии инициировало расследование deepfake-ботов в Telegram, делающих поддельные «обнажённые» фотографии пользователей, пишет The Verge. Ведомство, запросив информацию у администрации сервиса, планирует проверить, соблюдает ли мессенджер правила защиты данных.

«Простота использования этой программы делает любого, кто выкладывал фотографии в интернет, потенциальной жертвой дипфейка», — говорится в заявлении итальянского госоргана.

Ранее компания по кибербезопасности Sensity обнаружила, что фальшивые изображения более чем 100 тыс. «голых» женщин были созданы из фотографий в соцсетях при помощи искусственного интеллекта и распространены в чат-ботах Telegram. Некоторые из затронутых людей оказались несовершеннолетними. Эксперты Sensity опасаются, что фейковые изображения в будущем могут использовать для шантажа, унижения и дискредитации девушек.

Чат-боты получили широкую рекламу во «ВКонтакте». Специалисты Sensity заявили, что передали результаты исследования администрации Telegram и «ВКонтакте», но не получили ответа. Однако представители «ВКонтакте» рассказали, что письма им не приходили и они свяжутся с компанией сами. Соцсеть пообещала провести дополнительную проверку и заблокировать сообщества, которые нарушают правила.

Автор книги Deep Fakes and the Infocalypse Нина Шик рассказала, что правовые системы пока не готовы решить вопрос с deepfakes и что юридическая защита играет с технологиями в догонялки. По её словам, общество меняется быстрее, чем можно представить, и люди ещё не придумали, как регулировать такие вещи.

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