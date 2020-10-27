ЕСПЧ задал РФ вопросы по 19 жалобам россиян на штрафы за неуважение к власти

Европейский суд по правам человека коммуницировал 19 жалоб 17 россиян, привлечённых к административной ответственности по статье о неуважении к власти, сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора», которая представляет всех заявителей. ЕСПЧ объединил жалобы в одно производство. Среди истцов — покончившая жизнь самоубийством журналистка Ирина Славина, политолог Федор Крашенинников (первый, кого подвергли административному аресту за повторное неуважение к власти) и Юрий Картыжев (первый человек в России, которого наказали по новому закону).

ЕСПЧ коммуницировал 19 жалоб россиян, привлеченных к административной ответственности по статье о неуважении к власти. Всех заявителей представляют адвокаты Агоры. Скоро в канале английский перевод всех оскорбительных фраз! https://t.co/KOBTkMY5mN — Pavel Chikov (@pchikov) October 27, 2020

Все заявители жалуются на нарушение РФ свободы выражения мнения (ст.10. Европейской конвенции по правам человека), некоторые ещё — права на справедливое судебное разбирательство (ст. 6 ЕКПЧ) и права на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5 ЕКПЧ). География поданных жалоб — от Смоленска до Новокузнецка.

В рамках процедуры коммуникации ЕСПЧ задал российским властям несколько вопросов. В частности, имело ли место нарушение статьи 10 Конвенции — соответствует ли духу Конвенции повышенная защита главы государства и госучреждений посредством введения специального закона о неуважении к власти? И были ли наложенные штрафы соразмерны тяжести правонарушения?

Наказание за неуважение к власти ввели в марте 2019 года. С тех пор суды, по данным Чикова, рассмотрели более 200 таких дел. В 80% случаев «оскорбления» касаются президента России Владимира Путина.

До 18 января ЕСПЧ предложил сторонам обсудить условия мирового соглашения. Если этого не произойдет, у правительства будет 12 недель для подготовки возражений. Сейчас «Агора» готовит к отправке в ЕСПЧ еще 5 жалоб.

Если вас обвиняют в неуважении к власти, пишите на горячую линию «Агоры», а также, в случаях преследования по этой статье за онлайн-публикации, на [email protected]

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