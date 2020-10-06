Дайджест преследований СМИ. Начало осени’2020

К сожалению, главным событием этих дней стала гибель редактора нижегородского издания KozaPress Ирины Славиной, которая вот уже несколько лет испытывала прессинг со стороны властей, а также ряда «доброжелателей», писавших на неё доносы. Её несколько раз штрафовали как за гражданский активизм, так и за публикации в принадлежащем ей издании. Рано утром 1 октября в её квартире устроили обыск, в котором участвовали, как писала сама Ирина, «12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые». Уже на следующий день она совершила акт самосожжения у здания МВД в Нижнем Новгороде, и от полученных ожогов скончалась на месте. Перед этим на своей странице в Фейсбуке она написала, что в своей смерти просит винить Российскую Федерацию. 6 октября в Нижнем Новгороде состоялась церемония прощания с журналисткой.

Недавно в Wikipedia появилась статья, посвящённая Славиной, где собраны не только факты из её биографии, но также рассказывается о том давлении, которое на неё оказывалось в связи с общественной и журналистской деятельностью. На месте гибели Ирины нижегородцы организовали народный мемориал, в память о ней граждане по всей стране выходят на пикеты.

Я/Мы Ирина Славина

Я/Мы Россия pic.twitter.com/043c2Cdt4N — Протестный Нижний Новгород (@protestnn) October 3, 2020

«Для нее было неприемлемым совершить самоубийство. Это был именно политический жест для нас всех». Корреспондент «МБХ медиа» Денис Волин съездил в Нижний Новгород, чтобы разобраться, кем для местных жителей была журналистка Ирина Славинаhttps://t.co/JIFEmhSFwe — МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 7, 2020

Журналисты написали публичное обращение в МВД, Следственный комитет и Прокуратуру России с требованием расследовать жестокое преступление — доведение Ирины Славиной до самоубийства. Это дело должно быть расследовано не местными нижегородскими силовиками, которые могут быть причастны к смерти Ирины, а федеральными структурами.

«Мы призываем журналистов всех редакций рассказывать о том, что случилось с Ириной. Пишите об этом новости, анализируйте причины, рассказывайте об Ирине в эфирах, проводите расследования преступлений, которые довели Ирину до самоубийства. Ирина написала «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». И наш долг разобраться в причинах, по которым это произошло. Пусть каждый в России помнит и знает о том, что случилось», — говорится в обращении.

Ответственность за смерть Славиной должны понести все, кто заводил дела, подписывал постановления, выносил приговоры, проводил унизительный обыск — все, кто планомерно превращал её жизнь в ад. Недопустимо, чтобы те, кто убивает посредством закона, оставались безнаказанными.

«РосКомСвобода» выражает соболезнования родным и близким Ирины Славиной и присоединяется к призывам расследовать её гибель: необходимо провести проверку обоснованности проведения обыска, в том числе, по наличию в действиях силовиков составов по статьям 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

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В начале сентября полиция Красноярска возбудила уголовное дело по факту угроз журналистке ТВК Марии Бухтуевой. В мае Бухтуева получила в соцсети «ВКонтакте» сообщение, в котором некий Василий Клименко угрожал ей «вырвать язык». В поддержку Бухтуевой выступило объединение «Синдикат», в которое входят СМИ из разных регионов. «Синдикат» требовал установить личность виновного и привлечь его к ответственности.

Заявление в полицию об угрозе физической расправы журналистка подала ещё в весной текущего года.

Главред красноярского телеканала ТВК Мария Бухтуева подала заявление в полицию об угрозе физической расправы под постом во «ВКонтактеhttps://t.co/mtajKifTQ5 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) May 27, 2020

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Симоновский районный суд Москвы завёл дело о фейках против шеф-редактора издания «Собеседник» Анастасии Седовой из-за статьи, в которой правозащитник Владимир Осечкин рассказал о бунте в ангарской колонии. По его словам, учреждения иркутского ГУФСИН более 10 лет называют пыточными.

«Статья была посвящена причинам и возможным последствиям, Осечкин изложил нам свою точку зрения, рассказав о том, что, по его информации, там были пытки над заключенными. Мы опубликовали это, и ФСИН или Генпрокуратура, не знаем, кто конкретно дал эту санкцию, обратился в Роскомнадзор и другие ведомства относительно этой информации. Была проведена проверка в Роскомнадзоре, и нас сочли нарушителями. Ждем суда», — сказала Седова.

Темой пенитенциарной системы займётся и Центральный районный суд в Кемерове. Он рассмотрит иск исправительных колоний к интернет-изданию «Сибирь.Реалии» из-за статьи о пытках и избиениях заключенных. В материале представители правозащитного проекта «Сибирь правовая» и бывшие заключенные рассказали о фактах издевательств, использовании в них так называемых «активистов» и о поборах. Один из героев публикации, например, утверждает, что его покалечили в кемеровской колонии №37 в первый же день, нанося удары электрошокером и прыгая на тело.

В учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний утверждают, что эти сведения не подтверждаются «журналом о происшествиях», словами сотрудников, отказами в возбуждении дел и информацией прокуратуры.

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В середине сентября в Арбитражном суде Москвы состоялось первое заседание по иску телеканала Russia Today (АНО «ТВ-Новости») против Алексея Навального, Любови Соболь и Znak.com из-за расследования Фонда борьбы с коррупцией. В частности, истец требует опровергнуть заявления Соболь, что «Маргарита Симоньян обманывает всех, включая своего начальника — президента Владимира Путина», что телеканал «не смотрит практически никто», что RT использует «чудовищную накрутку» и «фантастические бюджеты, которые уходят в карман». Телеканал также не согласен с заявлениями Соболь о «фальсификации и покупке комментариев», в том числе «накрутке через порносайты» и т. п.Компания «ТВ-Новости» требует удалить публикации об этом и выплатить истцу по 500 тыс. рублей с каждой стороны.

Адвокат Андрей Бельянский, представляющий интересы Znak.com, в свою очередь передал суду отзыв на иск, в котором Znak.com возражает против предъявленных требований и считает их необоснованными.

Мы представили возражения в суде по иску Russia Today к Znak.com, Навальному и Соболь из–за расследования о накрутках просмотров роликов RT на YouTube через порносайты. Считаем требования необоснованными. Опубликовано Znak.com Вторник, 15 сентября 2020 г.

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Таганский суд не удовлетворил иск «Ферганы» к Роскомнадзору

Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьев, представляющий интересы «Ферганы», указывал в исковом заявлении, что ни провайдер хостинга, ни владелец сайта не получали уведомлений о включении доменного имени или отдельных интернет-страниц в реестр, что не позволяло должным образом реагировать на возможные требования об их удалении, в том числе воспользоваться правом на обжалование действий Роскомнадзора в административном или судебном порядке.

Издание считает, что:

«Суд фактически отнесся формально к доводам «Ферганы» и не принял во внимание тот факт, что мы удалили с сайта все заблокированные материалы, о которых нам стало известно».

Напомним, в конце сентября прошлого года доступ к сайту «Ферганы» был заблокирован без всяких объяснений, и только благодаря проведённому «РосКомСвободой» мониторингу реестра заблокированных сайтов, удалось выяснить, что причиной блокировки стало упоминание в ней темы суицида.

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Бывший журналист и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, остаётся под арестом.

«Следствие опять не представило никаких документов. Единственный их аргумент в пользу продления меры — тяжесть якобы совершенного преступления. Следствие имеет явно обвинительный уклон. Нам удалось с ним [Сафроновым] чуть-чуть поговорить. Он хорошо себя чувствует, у него все хорошо и мы этому рады, приходится этому радоваться», — сказал адвокат Дмитрий Катчев.

Позднее защита Сафронова подала жалобу на возбуждение против него уголовного дела о госизмене. Юристы утверждают, что постановление ФСБ не конкретно и не содержит необходимых оснований для начала расследования.

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В то же время, есть ряд позитивных новостей, доказывающих целесообразность борьбы журналистов за право заниматься своей профессией.

Центральный районный суд Красноярска прекратил дело о фейке против ачинской телекомпании ОСА. Претензии были выдвинуты бывшим мэром Ачинска Илаем Ахметовым, который жаловался на видео, где, по его мнению, была изложена информация, содержащая утверждение, которое не подтверждено доказательственными аргументами.

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Следственный комитет также не увидел фейка в интервью врача «Медузе». Ведомство провело доследственную проверку материала об аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) по заявлению депутата Госдумы Василия Пискарёва, который является председателем комиссии «по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ». В ходе проверки врач сообщил, что в интервью «Медузе» представил научные факты из медицинской литературы и рейтинги, составленные аналитиками на основании данных ВОЗ. Остальные высказывания он назвал своим оценочным суждением.

Внимание депутата, который также является председателем комиссии «по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ», привлекла публикация «Медузы» от 20 марта — «В Италии из-за коронавируса катастрофически не хватает аппаратов ИВЛ. В России их гораздо больше — но это не значит, что мы лучше готовы к эпидемии».

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