Прокуратура Москвы начала проверку указа Собянина «об удалёнке»

Прокуратура Москвы проверит указ мэра Москвы Собянина о сборе данных сотрудников, работающих удаленно. Об этом сообщил депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов, выложив также скриншот ответа из надзорного ведомства, куда ранее обратились он и нескольких депутатов от фракции КПРФ.

Авторы обращения просили проверить, насколько указ Собянина соответствует Трудовому кодексу, который запрещает работодателям передавать личные данные сотрудников без их согласия. Также указ просили проверить на соответствие Конституции.

Ранее с аналогичным обращением выступили три крупнейшие российские IT-ассоциации. Однако в Минцифры, куда было направлено обращение, не увидели ничего незаконного в действиях московской мэрии.

В середине октября с иском в Мосгорсуд обратились «РосКомСвобода» и Фонд развития цифровых прав, по мнению которых указ столичного градоначальника нарушает целый ряд правовых норм, имеющих бóльшую юридическую силу, чем распоряжения мэра, в частности — федеральные законы «О персональных данных» и «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также Трудовой кодекс РФ.

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