Telegram-бот Etlgr для работы с электронной почтой заблокирован Генпрокуратурой

Проводя мониторинг реестра заблокированных сайтов, мы обнаружили там бот Etlgr, который позволяет получать уведомления о новых входящих письмах в электронной почте в реальном времени и отвечать на них с помощью Telegram, разработанный в 2016 году:

Под запрет данный сервис попал решением Генеральной прокуратуры России, имеющей полномочия вносить в реестр заблокированных сайтов ресурсы, с которых распространяется экстремистская, террористическая или призывающая к массовым беспорядкам и несогласованным акциям информация; ресурсы «нежелательных организаций»; а с недавнего времени мы обнаружили там разного рода финансовой направленности сайты, очевидно, чья деятельность была признана не соответствующей российскому законодательству.

Вряд ли у Etlgr в учредителях присутствуют «нежелательные организации», поэтому можно предположить, что в его работе Генпрокуратура обнаружила какие-то «следы экстремизма» или незаконной финансовой деятельности — о причинах такого решения можно только догадываться, поскольку на сайте надзорного ведомства об этом нет никакой информации.

Проект Etlgr был анонсирован стартапером Евгением Хашиным в 2016 году. Данный бот используется для трансляции всех уведомлений с электронных ящиков напрямую в Telegram. По словам Хашина, всего за один месяц работы количество доставленных писем превысило 16 тысяч:

«Идеологически бот выполняет функцию связующего звена между трендовым Telegram и олдскульной электронной почтой. Бот не претендует на замену существующих email-клиентов, но он оказался полезным инструментов для случаев, когда важно время. Фактически получилась доставка писем в реальном времени».

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Хашин утверждал, что для этого проекта не привлекали никаких инвестиций — возник он случайно и «взлетел» сам.

Сегодня в рубрике «Стартапы» — Telegram-бот для работы с электронной почтой Etlgr https://t.co/Dww4eoj6sC — Стартапы и бизнес (@vcru) July 26, 2016

Данный сервис можно использовать как в персональных целях, так и для бизнеса. При этом на официальном сайте указано, что работает он как с системами Visa и MasterCard, так и с российским «МИРом».

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