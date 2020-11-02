Московская нейросеть начнёт распознавать непристегнутый ремень и телефон в руке — для штрафов

В Москве появятся дорожные камеры, фиксирующие непристёгнутый ремень безопасности и использование мобильного телефона за рулём. Об этом пишет Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу столичного Центра организации дорожного движения. Современная дорожная камера может делать до 25 высококачественных фотографий в секунду, рассказали в ЦОДД. Однако, если всё-таки по поводу изображений будут сомнения, их станут трактовать в пользу нарушителя, обещают в Дептрансе Москвы.

«Нейросеть, работающая в Москве, обучена безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, ремень безопасности и проч. и распознавать признак нарушения по заданным алгоритмам. Как того требует законодательство, комплекс самостоятельно и без вмешательства извне формирует материал, на основании которого инспектор вынесет постановление», — утверждают в пресс-службе ЦОДД.

О том, что ГИБДД планирует установить камеры, способные фиксировать использование водителем телефона во время движения, стало известно в марте этого года. С тех пор ПО на основе нейросети проходило тестирование. О старте его полноценной работы столичные власти, скорее всего, сообщат отдельно. В ЦОДД уточнили, что отслеживание может начаться только после всех испытаний, подтверждающих, что программное обеспечение и заложенный в нём алгоритм способны корректно фиксировать нарушения.

В сентябре сообщалось, что ФАС приостановила тендеры ЦОДД на сайте госзакупок на 1,056 млрд и 4,946 млрд рублей. Речь шла об аренде в общей сложности 865 новых дорожных камер в Москве. Победителем в обоих случаях стала компания «Строй Инвест Проект», которая была единственным участником тендера. С жалобой на неоправданно детализированные и слишком жёсткие требования в условиях конкурса выступила компания «Эффективные технологии» (Самара). В числе условий была и фиксация разговоров водителя по телефону. Однако таких технологий ещё нет, отметил в жалобе генеральный директор компании «Эффективные технологии» Семен Антонов, как нет и алгоритма работы софта, способного определять разговор по телефону за рулём в автоматическом режиме.

За непристёгнутый ремень водителям грозит штраф в 1000 руб., за разговоры по телефону и использование гаджета за рулём — 1500 руб. Оба штрафа можно будет оплатить со скидкой 50%.

Работу нейросети будут контролировать сотрудники Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД и УГИБДД.

.



.

.