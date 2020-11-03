В реестр по слежке за пользователями внесены «Пикабу» и «ЯПлакалъ»

Проводя мониторинг реестра организаторов распространения информации (ОРИ), мы обнаружили в нём интересное пополнение — в него со стороны ФСБ и Роскомнадзора внесены порталы «Пикабу» и «ЯПлакалъ»:

reestr.rublacklist.net/distributor/109671

reestr.rublacklist.net/distributor/109670

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Напомним, согласно законодательству РФ, участник реестра ОРИ обязан хранить на территории РФ информацию о всех действиях и взаимодействиях своих пользователей (факты приёма, отправки, доставки любых сообщений), а также всю текстовую, голосовую и другую информацию, изображения, аудио-, видео- и иные электронные сообщения. Организатор распространения информации в сети «Интернет» обязан предоставлять указанную информацию российским спецслужбам по запросам от их сотрудников.

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«Пикабу» (Pikabu) — русскоязычное информационно-развлекательное сообщество. Один из самых популярных сайтов в рунете — 24-е место по России (данные Alexa Internet). Сайт работает исключительно по принципу пользовательского контента, его владельцы не занимаются написанием и продвижением постов. Для добавления и оценки (лайк, дизлайк) постов и комментариев требуется регистрация на сайте, просмотр сайта (кроме постов эротического характера) доступен и для незарегистрированных посетителей.

Контент «Пикабу» используют крупные русскоязычные СМИ — «Первый канал», 360°, Lenta.ru, «Дождь», Meduza, «Московский комсомолец», Life.ru, vc.ru и другие, а также множество региональных СМИ.

В апреле текущего года портал «Пикабу» составил отчёт о прозрачности, решив таким образом продемонстрировать подписчикам и посетителям сайта открытость организации, а также показать, какая работа ведётся по взаимодействию с госорганами.

Согласно отчёту, запросы чаще всего поступали от Роскомнадзора и МВД. Первое ведомство требовало заблокировать тот или иной контент (116 удовлетворено, 1 обжаловано), второе — запрашивало информацию о пользователях (4 удовлетворено, в четырёх других случаях портал отказал).

По словам администрации портала, данные МВД предоставляются только если это: официально оформленный запрос на бумажном носителе или электронный вариант с цифровой подписью; законный и мотивированный запрос.

Кроме этого, «Пикабу» предлагает авторам постов, чьё удаление по запросу госорганов вызывает сомнения, помощь с подачей заявления в суд. Серверы организации располагаются в Германии (Wikipedia).

Портал «Пикабу» стал вторым российским интернет-ресурсом, опубликовавшим отчёт о прозрачности. Первым о том, как происходит взаимодействие с госорганами РФ, рассказал Habr в сентябре 2018 года и завел специальную страницу об этом.

«Яплакалъ» — развлекательный русскоязычный веб-портал и коллективный блог, основанный в мае 2004 года. Сайт занимает 29-е место по посещаемости в России (Alexa Internet) и работает исключительно по принципу пользовательского контента, его владельцы не занимаются написанием и продвижением постов. Для добавления и оценки постов и комментариев требуется регистрация на сайте, просмотр сайта доступен и для незарегистрированных посетителей.

Большую часть контента сайта составляют размещаемые пользователями «фотожабы», распространены также смешные видеоролики и анекдоты. Наибольшее количество посетителей сайта проживает в России, Украине, Германии, Казахстане, Нидерландах, и Беларуси. В 2014 и 2015 годах развлекательное сообщество «ЯПлакалъ» удостоилось «Премии Рунета» в номинации «Народное голосование» — «Сообщество Рунета», а в 2018 году — в номинации «Народное голосование» — «Интернет-проект».

Отчёта о прозрачности портал не публиковал. Серверы организации также расположены в Германии.

На сайте есть раздел политики конфиденциальности, где сказано, в каких случаях администрация может передать пользовательские данные третьим лицам, в частности, один из пунктов гласит:

«Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры».

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