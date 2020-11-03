Первые цифровые дубликаты документов появятся в Москве в 2021 году

В 2021 году в Москве в тестовом режиме могут появиться цифровые «двойники» документов, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Их станет можно использовать вместо оригиналов. Дубликаты будут храниться в мобильном приложении.

Речь идёт о водительском удостоверении, свидетельстве о регистрации транспортного средства, охотничьем билете и, «в какой-то части», паспорта. Ведомство также договорилось с Минпросвещения о переносе в цифровой вид студенческих билетов и зачёток, а с Роспотребнадзором — санитарных книжек.

Минцифры запустит цифровые двойники документов в пилотной зоне в Москве в декабре 2021 года. Водительское удостоверение или студенческий билет можно будет предъявлять через приложение вместо оригиналаhttps://t.co/6cbJqGDvK6 — TJ (@tjournal) November 3, 2020

Шадаев рассказал, что технологию отработали во время первой волны коронавируса при помощи цифровых пропусков.

«Все поняли, что это работает, это можно запустить и, в общем, не обязательно иметь справку о том, что ты можешь выйти из дома, в бумажном виде», — заявил он.

По словам чиновника, показать, например, цифровой дубликат сотруднику ГИБДД вместо физического носителя водительского удостоверения будет «абсолютно легально».

В мае Минцифры предложило провести в столице эксперимент по использованию мобильного приложения с QR-кодом вместо паспорта. Тогда Шадаев заявил, что приложение не сможет заменить собой основной документ, удостоверяющий личность, но электронной версией можно будет воспользоваться «в девяти случаях из десяти».

Когда систему цифровых дубликатов планируют внедрить в других регионах, неизвестно.

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