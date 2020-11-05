В Кировской области заблокировали сайт с описанием любительских раскопок

Уржумский районный суд по заявлению прокуратуры заблокировал сайт местного журналиста и блогера Михаила Буторина, сообщает Центр защиты прав СМИ. Ресурс посвящен истории края, его достопримечательностям и поискам старинных предметов. Сам владелец сайта считает, что к блокировке причастны местные чиновники из инспекции по охране культурного наследия, которых он критиковал.

Прокуратура и суд обнаружили на сайте информацию, якобы запрещённую к распространению на территории РФ. А именно – нарушающую Федеральный закон «Об объектах культурного наследия».

«Судом установлено, что в сети общего пользования «Интернет» на электронной странице с адресом: <данные изъяты> находится информационный материал, пропагандирующий нарушение законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия Российской Федерации, нарушая установленный законом порядок», – говорится на сайте Уржумского районного суда Кировской области.

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Информации по делу известно мало: вместо блокировки страниц, где выявлены нарушения, суд, как это часто бывает, ограничил доступ ко всему сайту. По-видимому, речь идет о том, что на нём описываются запрещённые в России любительские раскопки, предполагают в Центре и добавляют:

«На нашей памяти это первая блокировка по теме археологии».

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Буторин рассказал, что при этом не получил ни уведомлений о нарушении, ни повестки в суд. На своей страничке «ВКонтакте» он также недоумевает, почему суд, по его словам, отказал ему в конституционном праве ознакомиться с материалами дела, рассмотрение которого к тому же прошло без него. На сайте суда говорится, что «установить собственника (владельца) названной страницы в ходе проверки не представилось возможным», однако ресурс содержал его фамилию и имя, а также личные фото, утверждает Буторин.

При этом сайт в реестр запрещённых не попал, в бан его отправил уже знакомый нам по блокировке информационного интернет-ресурса КПРФ в Иркутской области за анонс митинга в защиту Байкала хостер Beget.

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