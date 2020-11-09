Верховный суд Башкортостана оправдал «левого» активиста в деле о неуважении к власти

Верховный суд Республики Башкортостан отменил 30 тысяч рублей штрафа, назначенные в сентябре текущего года Советским районным судом Уфы активисту Альберту Рахматуллину по делу об оскорблении власти — ч. 3 ст. 20.1 КоАП. Об этом «Урал. МБХ медиа» сообщил сам Рахматуллин. Кроме этого, в социальных сетях активист заявил, что изначально считал дело сфабрикованным, в чем в итоге и согласился судья Верховного суда. В своём эмоциональном посте Рахматуллин задаётся вопросом — сколько сил и средств тратят правоохранители на подобные дела:

«Написать анонимку, зарегистрировать, вынести постановление, направить на экспертизу! Полиции больше делать нечего, как фабриковать дела на активистов? И это в то время, когда во всех органах власти процветает взяточничество и коррупция, олигархи грабят народ, застройщики нарушают градостроительные нормы и уничтожают лесопосадки, банкиры крадут деньги вкладчиков и т.д. Где все эти правоохранительные и надзорные органы? С марта месяца на меня было составлено 3 адмпротокола. От первого мы отбились в районном суде, по второму я отсидел трое суток, третий мы отменили в Верховном суде. Так что, 2-1 в мою пользу! И я конечно же продолжу заниматься правозащитной и общественной деятельностью. Потому что, за нами правда!»

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Активист также поблагодарил движение «Левый фронт» и его координатора Дмитрия Чувилина, являющегося депутатом Курултая РБ, за оказанную юридическую помощь и представление его интересов в суде.

Напомним, Альберт Рахматуллин был признан виновным в мелком хулиганстве (ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ), которое, по мнению суда, выразилось в публикации в социальной сети «ВКонтакте» сообщений, оскорбляющих президента России Владимира Путина, главу Башкирии Радия Хабирова и спикера Курултая республики Константина Толкачева и содержащих ненормативную лексику.

Альберт Рахматуллин в суде первой инстанции вину не признавал, заявлял, что страница, на которой публиковались посты, ему не принадлежала, сами эти посты уже удалены.

Инкриминированная Рахматуллину статья КоАП вступила в силу в марте 2020 года и применяется для наказания людей за распространение в интернете информации, «которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность» и содержит «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации».

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