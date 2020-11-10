Большинство запросов на удаление контента в Pinterest пришло из РФ

Pinterest опубликовал отчёт о прозрачности за первую половину 2020 года. Платформа получила в течение этого периода со всего мира 919 запросов от государственных органов шести стран — все они касались удаления контента. 790 из таких запросов были удалены, поскольку нарушают принципы сообщества, и на Россию здесь пришлось 687 запросов.

Оставшиеся 129 случаев не нарушали правил соцсети, а были связаны с юридическими требованиями государственных ведомств таких стран как Казахстан, Турция, Бельгия, Южная Корея, Германия и Россия. На последнюю пришлось 96 соответствующих запросов. Но все эти случаи закончились уже не удалением контента, а ограничением к нему доступа на территории той страны, чьё законодательство было нарушено.

1638 отчетов платформа отправила в Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей. «Pinterest не терпит материалов о сексуальном насилии над детьми. У нас есть строгая политика нетерпимости к любому контенту, изображениям или текстам, которые эксплуатируют или подвергают опасности несовершеннолетних», — написала компания в своем блоге.

Напомним, согласно предыдущему Transparency Report, который охватывает последний квартал 2019 года, Россия также оказалась в числе лидеров по запросам на удаление контента.

Pinterest — социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями. В 2018 году количество пользователей, подписчиков по всему миру, которые пользуются платформой хотя бы раз в месяц, достигло 250 миллионов.

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