Право на созданные ИИ произведения могут закрепить за разработчиками

В Госдуме предлагают закрепить право на интеллектуальную собственность, созданную с помощью искусственного интеллекта, за его разработчиками. Об этом пишет «Коммерсантъ». По словам автора законопроекта — депутата от «Единой России» Алексея Кобилева,— вопрос прав на результаты деятельности ИИ до сих пор не решён. Однако технологии уже развиты настолько, что ИИ может создавать аудио- и видеопроизведения, тексты и даже делать аналитические материалы, подтверждают участники рынка.

Права на интеллектуальную собственность, созданную ИИ, предложили закрепить за его разработчиками. Поправки в ГК подготовили в Госдуме. Согласно нынешним положениям, право на результат деятельности ИИ возникает у собственника вещи, то есть компьютераhttps://t.co/ZXyMoiVlye — TJ (@tjournal) November 11, 2020

Согласно буквальному толкованию положений Гражданского кодекса, право на результат деятельности ИИ должно возникать у собственника компьютера, но в случае с искусственным интеллектом это не совсем справедливо, считает депутат, поскольку новое произведение создано благодаря технологии ИИ в программе.

В Ассоциации юристов России сочли предложение единоросса логичным и исключающим спорные ситуации, связанные с монетизацией. Там также сравнили предлагаемую норму с подходом в Китае, где ИИ фактически признан автором, и назвали китайский вариант «неуместным». Роботам авторское право не нужно, только электричество, согласны в Российском союзе промышленников и предпринимателей. К слову, ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) также постановило, что системы искусственного интеллекта не могут быть указаны в качестве изобретателей в патентах.

В юридической фирме Intellect указали на возможные на практике проблемы применения нормы: в некоторых ситуациях придется различать результаты, созданные ИИ, и результаты, полученные человеком, что может быть непросто.

Нехорошо и то, что в текущей редакции законопроект вводит «неопределенное понятие» ИИ, не поясняя, как оно связано с компьютерной программой и её правообладателем, добавляют юристы. Также, возможно, справедливее было бы отдать право на продукт ИИ пользователю ИИ, а не правообладателю программы.

В целом регулирование важно, но формулировки требуют доработок, резюмируют в ИТ-компании Redmadrobot Data Lab. В частности, фигурирующее в документе «автоматическое формирование результатов» существенно сужает класс решений, исключая многие современные системы на основе технологий ИИ.

Сейчас законопроект направлен на согласование в Минэкономразвития. В 2019 году российские компании инвестировали в ИИ 172,5 млн долл. Почти половина этих расходов приходится на серверное оборудование.

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