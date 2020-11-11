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11.11.2020

В ЕС связанный с терроризмом контент хотят удалять в течение часа

Из-за необходимости срочного усиления борьбы с террористической угрозой документ должны принять на следующей неделе — на этом настаивает Президент Франции Эмманюэль Макрон

 

Европейский Союз должен законодательно закрепить удаление в течение одного часа связанного с терроризмом радикального интернет-контента, заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон. Из-за необходимости срочного усиления борьбы с террористической угрозой, по мысли политика, документ должны принять на следующей неделе. По словам Макрона, интернет — это пространство свободы, но эта свобода не существует без наличия безопасности, а также если она покрывает тех, кто действует вразрез с европейскими ценностями или распространяет «смертоносную идеологию».

«Именно поэтому совершенно необходимо, чтобы уже в самые ближайшие недели было одобрено принятие регламента об изъятии в течение одного часа контента террористической направленности», — настаивает глава Франции.

Макрон также заявил, что государства-члены ЕС на межправительственном уровне должны улучшить координацию работы в области безопасности и усилить взаимодействие страновых служб по борьбе с терроризмом. В качестве конкретных шагов в этих направлениях он назвал разработку общей базы данных, сотрудничество полиции и укрепление правовых инструментов.

Несколько дней назад стало известно, что Европейский Союз может позволить спецслужбам получать доступ к зашифрованным сообщениям для борьбы с терроризмом. Поводом для ускоренной разработки соответствующей резолюции послужил теракты в Вене и Ницце. При этом Евросоюз, как утверждается в документе, «полностью поддерживает разработку, внедрение и использование устойчивого шифрования». Но криптография не должна мешать компетентным органам исполнять свою работу офлайн или онлайн. Технические решения для получения доступа к зашифрованным данным, однако, должны соответствовать принципам легальности, прозрачности, необходимости и пропорциональности.

Помимо этого Европейская комиссия готовится рассмотреть перспективу возложения на технологические платформы большей ответственности за распространение агрессивных ненавистнических высказываний, пропаганды террора и другого незаконного контента на их сайтах. Речь идет о так называемом законопроекте о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

В России в июле внесли в Госдуму  законопроект, предусматривающий возможность оперативно ограничить доступ к информации, содержащей обоснование или оправдание экстремистской или террористической деятельности.

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