Омскому студенту в борьбе с цифровым неравенством помогает берёза

В Омской области 21-летний студент института водного транспорта Алексей Дудоладов записал обращение к губернатору Александру Буркову, пожаловавшись, что вынужден залезать на березу, чтобы поймать интернет и заниматься дистанционно. На данный момент его публикация в Instagram набрала почти 13 тысяч просмотров, а в TikTok — 165 тысяч лайков.

Алексей живёт в деревне Станкевичи, где есть интернет, но только 2G. Из-за этого после перехода на осеннее дистанционное обучение у него нет возможности найти интернет и выйти в Zoom на пары. Студенту приходится идти в лес и залезать на восьмиметровое дерево.

«Летом этого года я стал популярным блогером в „ТикТоке“ и проводил прямые эфиры с берёзы. Но, понимаете, сейчас не май месяц на дворе, и мне приходится жертвовать своим здоровьем… Александр Леонидович, я хотел бы уточнить у вас от лица всех студентов, у кого сейчас такая же проблема, как решить данный вопрос?» — задал он вопрос губернатору.

Дудоладов снимает блог о сельской жизни в деревне Станкевичи и уже стал популярен не только у себя на родине, но видео с ним появлялось и на федеральных каналах. Его истории на TikTok набирают по нескольку миллионов просмотров.

Тем временем, пресс-службе регионального Министерства образования ответили на видеообращение блогера. Они признают проблемы с интернет-связью в глубинке, но советуют обращаться к своим преподавателям:

«При выборе форм организации учебного процесса можно использовать не только видео, но и альтернативные методы. К примеру, разнообразные мессенджеры, другие средства коммуникации, в том числе телефонные звонки и электронную почту».

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Корреспондент NGS55.RU связался с тиктокером. Парня ответ ведомства не устроил. «Решать-то нужно не мою проблему, а общую. Да, я задавал вопрос, что у меня такая проблема, но она ведь не только у меня», — высказался молодой человек.

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