Министерство торговли США не будет банить TikTok (пока)

Министерство торговли США временно отказалось ограничить работу TikTok на территории страны, пишет The Wall Street Journal. Одной из причины послужил продолжающийся процесс в окружном суде Филадельфии (штат Пенсильвания). В октябре трое блогеров с общей аудиторией в 6,8 млн человек подали там иск против правительства. Они заявили, что лишатся заработка в случае блокировки соцсети. Суд удовлетворил ходатайство истцов об отсрочке блокировки сервиса на время рассмотрения дела. Минюст США направил апелляцию на это решение.

Ранее на этой неделе TikTok составил письмо в Апелляционный суд США по округу Колумбия, требуя ясности относительно своего будущего, ведь сделка с Oracle не получила одобрения китайского правительства до 12 ноября.

Напомним, в августе Дональд Трамп запретил жителям США заключать сотрудничать с китайскими приложениями TikTok и WeChat, однако позднее TikTok получил право работать, если его продадут американской компании. В сентябре президент США одобрил приобретение соцсети корпорацией Oracle. С 12 ноября власти страны должны были ограничить работу TikTok в стране, если к этому моменту не будет заключена сделка по его продаже.

Уже несколько месяцев власти США ведут «войну» с TikTok и WeChat. В Белом доме убеждены, что данные из этих приложений идут прямо на серверы в Китае, где попадают в руки к китайским военным и Китайской коммунистической партии. TikTok эти обвинения отрицает.

.

.

.