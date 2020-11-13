Yandex.Zen
13.11.2020

Министерство торговли США не будет банить TikTok (пока)

С 12 ноября власти США должны были ограничить работу TikTok в стране, если к этому моменту не состоится сделка по продаже данного сервиса Oracle, которая не была осуществлена

 

Министерство торговли США временно отказалось ограничить работу TikTok на территории страны, пишет The Wall Street Journal. Одной из причины послужил продолжающийся процесс в окружном суде Филадельфии (штат Пенсильвания). В октябре трое блогеров с общей аудиторией в 6,8 млн человек подали там иск против правительства. Они заявили, что лишатся заработка в случае блокировки соцсети. Суд удовлетворил ходатайство истцов об отсрочке блокировки сервиса на время рассмотрения дела. Минюст США направил апелляцию на это решение.

Ранее на этой неделе TikTok составил письмо в Апелляционный суд США по округу Колумбия, требуя ясности относительно своего будущего, ведь сделка с Oracle не получила одобрения китайского правительства до 12 ноября.

Напомним, в августе Дональд Трамп запретил жителям США заключать сотрудничать с китайскими приложениями TikTok и WeChat, однако позднее TikTok получил право работать, если его продадут американской компании. В сентябре президент США одобрил приобретение соцсети корпорацией Oracle. С 12 ноября власти страны должны были ограничить работу TikTok в стране, если к этому моменту не будет заключена сделка по его продаже.

Уже несколько месяцев власти США ведут «войну» с TikTok и WeChat. В Белом доме убеждены, что данные из этих приложений идут прямо на серверы в Китае, где попадают в руки к китайским военным и Китайской коммунистической партии. TikTok эти обвинения отрицает.

.

don but rks

.

roskomsvoboda telegram

.

Читайте также:

Теги: , , , , ,
РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт