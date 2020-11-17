Суд оставил эксперта по делу журналистки Светланы Прокопьевой «на стороне сил зла»

Псковский областной суд не удовлетворил иск о защите чести и деловой репутации эксперта Ольги Якоцуц к осужденной по делу об оправдании терроризма журналистке Светлане Прокопьевой, сообщает журнал «7х7». Истец требовала отменить решение суда первой инстанции, который ранее отказал ей во взыскании с журналистки 500 тыс. руб. моральной компенсации за «порочащий» пост в Facebook.

Лингвист, которая делала экспертизу для дела журналистки Светланы Прокопьевой об оправдании терроризма, проиграла суд. Ей так и не удалось доказать, что критический пост про ООО «Рога и копыта» и «сторону сил зла» бросает тень на ее деловую репутацию: https://t.co/VKC8gg7fSN. — Журнал «7×7 Горизонтальная Россия» (@7x7journal) November 17, 2020

Ольга Якоцуц была одним из авторов психолого-лингвистической экспертизы по делу журналистки Светланы Прокопьевой. Псковский городской суд, признавший журналистку виновной в оправдании терроризма, счёл заключение Якоцуц и её коллеги Ю. Байковой достаточным основанием для вынесения обвинительного приговора.

В январе текущего года Прокопьева в американской соцсети написала ироничный пост с критикой экспертизы по её делу, отметив, что следствие «найдет очередное ООО „Рога и копыта“» для проведения экспертизы, которое вступит в ее дело «на стороне сил зла». Якоцуц посчитала публикацию оскорбляющей ее деловую репутацию и подала на Прокопьеву в суд. В итоге судья не удовлетворил ее иск, и эксперт решила обжаловать это решение.

Старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова рассказала «7х7», что в своей жалобе Якоцуц утверждала, что суд неправильно оценил фразы «ООО „Рога и копыта“» и «на стороне сил зла», которые якобы «бросают тень в отношении нее», добавив:

«Мы поддерживаем решение суда и не считаем, что такая экспертиза вообще была нужна, тем более что истец до этого ни разу не заявляла о необходимости ее проведения. Как я говорила ранее, высказывания Светланы — это ее личные оценки и предположения».

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Светлана Прокопьева в беседе с изданием сказала, что она не сомневалась в таком решении суда: «По сути, дело очень простое: есть три абзаца текста и понять их смысл не так уж сложно, если владеешь русским языком. Так что решение судов неудивительно — оно законно и обоснованно полностью».

«Ольга Леонидовна не поленилась участвовать по ВКС, рассказывала про ступенчатое восприятие текста в интернете, мы не поняли», — отметила она также в своём аккаунте.

Ольга Якоцуц заявила «7х7», что не будет обжаловать решение суда об отказе в удовлетворении ее иска.

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