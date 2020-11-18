ЕСПЧ обязал российские власти разблокировать Грани.Ру, Каспаров.Ру и «Ежедневный журнал»

Российские власти пытались обжаловать решение ЕСПЧ по делам о блокировках оппозиционных сайтов, но Суд отказался выносить это дело на рассмотрение Большой палаты, и теперь Генпрокуратура обязана разблокировать сайты «Грани.Ру», «Каспаров.Ру» и «Ежедневный журнал». Об этом со ссылкой на документ ЕСПЧ сообщает глава «Агоры» Павел Чиков.

«…мы как представители двух первых изданий («Грани» и «Каспаров») и главы Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова будем добиваться отмены нормы закона об информации, позволяющей блокировать сайты по IP-адресам», — подытоживает Чиков.

Глава юридической практики РосКомСвободы Саркис Дарбинян считает, что суд пришёл к однозначному выводу о несоответствии российского «блокировочного права» международным стандартам, и поэтому нашими юристами было подано заявление о пересмотре дела о блокировке страницы нашего сайта с описанием методов обхода блокировок в Анапский горсуд:

«Российские власти подали жалобу в Большую палату достаточно небрежно, в самый последний день и, судя по всему, абсолютно не убедили Европейский суд, в том, что дело стоит передавать на апелляционное рассмотрение в Большую палату. Очевидно, позиция ЕСПЧ касательно свободы слова и Интернета, которая ранее уже была определена судом в делах против России и Турции, не изменилась. Суд пришел к однозначному выводу, что текущие российские блокировочные практики и законы не соответствуют международным стандартам и нарушают Европейскую конвенцию по правам человека. Так как Большая плата отклонила жалобу российской стороны, мы подали заявление в Анапский городской суд о пересмотре нашего дела по вновь открывшимся обстоятельствам и теперь имеем права получить компенсацию от российских властей в связи с незаконным решением об ограничении доступа к одной из страниц нашего сайта».

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Напомним, ЕСПЧ летом текущего года вынес положительное решение по данным оппозиционным изданиям, которые блокируются в России с 2014 года по «Закону Лугового», который дал Генеральной прокуратуре право требовать блокировки интернет-сайтов с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным акциям протеста.

Тогда же суд признал нарушающей Европейскую конвенцию по правам человека блокировку страницы «Инструментарий» сайта РосКомСвободы, наложенную в 2015 году Анапским городским судом на основании того, что данная страница якобы является анонимайзером, с помощью которого граждане получают неограниченный доступ к запрещённым на территории РФ материалам.

Кроме этого, ЕСПЧ присудил директору Ассоциации интернет-издателей Владимиру Харитонову 12 тысяч евро за незаконную блокировку Роскомнадзором его интернет-библиотеки. В декабре 2012 года Роскомнадзор заблокировал интернет-библиотеку digital-books.ru, созданную Харитоновым. Этот ресурс располагался на том же IP-адресе, что и портал rastamantales.ru, который и был изначальным объектом блокировки из-за якобы пропаганды наркотиков.

Кстати, согласно новой статистике от ЕСПЧ на конец октября 2020 года, Россия снова оказалась в числе лидеров по количеству жалоб, находящихся на рассмотрении (14050 из общего числа в 61250 заявлений). За ней идут Турция и Украина.

Новая статистика от #ЕСПЧ на конец октября 2020: #Россия — лидер по числу жалоб, находящихся на рассмотрении (14 050 из общего числа в 61 250 заявлений, т.е. почти четверь), за ней идут #Турция (16,6%) и #Украина (16,5%). https://t.co/sZb92G8hhL pic.twitter.com/HvJfeFjMUR — Совет Европы (@CoE_ru) November 17, 2020

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