Заблокирована первая ссылка с запрещённой песней «Электрических партизан»

Спустя месяц после того, как две песни группы «Электрические партизаны» были внесены Минюстом в реестр экстремистских материалов, Роскомнадзор начал вносить ссылки с ними в реестр запрещённой информации. Первой и пока единственной стала ссылка на сайт zayceva.org, где выложена песня «Звезда и автомат (R.A.F)»:

По какой причине это произошло спустя практически месяц, не совсем понятно. Как и неясно — почему Роскомнадзор блокирует ссылку на уже блокируемом сайте?

Дело в том, что сайт zayceva.org полностью блокируется решением Минцифры по закону о блокировке «зеркал пиратских сайтов». Кроме этого, ограничивается доступ к ещё нескольким ссылкам с этого ресурса, правда, по HTTP. Собственно, «Звезда и автомат» на нём блокируется тем же самым способом.

Напомним, в октябре текущего года «РосКомСвобода» обнаружила в списке экстремистских материалов Минюста песни группы «Электрические партизаны» — «Левый террор», а также «Звезда и автомат (R.A.F)». Внесены они туда были по решению Железнодорожного суда города Пензы. Власти посчитали, что в песнях содержится призыв к насилию по отношению к «правящему режиму», «необходимость насильственной борьбы» и прямое побуждение к уничтожению системы.

В Пензе посчитали, что слишком мало русского рока в списке экстремистских материалов, и поэтому решили пополнить его произведениями экс-участника группы DDT Вадима Курылева https://t.co/ecNWAzNCiq Под запрет попали песни «Электрических партизан» «Левый террор» и «R.A.F.». — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) October 21, 2020

Лидер «Электрических партизан» Вадим Курылёв — бывший участник группы DDT. О творчестве рок-команды лестно отзывался известный музыкальный критик Артемий Троицкий и даже посвятил на «Радио Свобода» ей и другим про-архистским и «левым» группам почти часовую передачу.

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