«Яндекс»: безопасность пользовательских данных — один из приоритетов

«Яндекс» впервые раскрыл принципы своей работы — внутренние правила, сформулированные за годы существования компании. Из них следует, что безопасность пользовательских данных является для организации одним из приоритетов. Помимо этого «Яндекс» также затронул взаимоотношения с государством и обществом, конкурентами, использование искусственного интеллекта и др.

«Это не строгий кодекс, а набор выводов, которые помогают сотрудникам Яндекса принимать решения. Мы публикуем этот внутренний документ, чтобы наши пользователи и партнеры также знали, что для нас важно. Эти принципы не высечены в камне, время от времени мы что-то добавляем, так что можно следить за обновлениями», — говорится в предисловии к принципам.

Раздел «Данные» сообщает, что компания использует сведения о поведении пользователей исключительно для того, чтобы создавать новые и улучшать существующие сервисы, и никогда не продаёт их. Если организации приходится раскрывать данные по запросу правоохранительных органов, то она делает это строго по закону и только в том объёме, который необходим.

«Мы рассматриваем только те запросы от государственных органов, которые поступают через официальные каналы коммуникации и соответствуют всем формальным требованиям. На отдельной странице официального сайта мы собираем данные о количестве подобных запросов и раз в полгода публикуем отчёты», — рассказали в «Яндексе».

Компания впервые раскрыла статистику по количеству запросов от российских госорганов на передачу информации о пользователях в октябре этого года. Оказалось, что больше всего властей интересовали «Яндекс.Паспорт» и «Яндекс.Почта».

До этого в июле «РосКомСвобода» составила «Рейтинг соблюдения цифровых прав 2020» (детально ознакомиться с отчётом можно здесь). В нём с 57,14% лидировала платформа блогов «Хабр». На втором месте с 44,64% оказалась соцсеть «ВКонтакте». «Яндекс» с 39,29% занимал третью строчку. Отчёт о прозрачности на тот момент был только у «Хабра», что во многом определило такой расклад в рейтинге. Октябрьский transparency report «Яндекса» наши юристы, отметив его плюсы и минусы, оценили в целом положительно.

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«Недавно «Яндекс» опубликовал отчёт о прозрачности, раскрыв информацию о запросах государственных органов на пользовательские данные, а теперь поделился своими «внутренними принципами», в которых пользователь обозначен как главный «заказчик», для которого компания и работает. Кроме того, организация заявила, что её деятельность строится на принципах честности и прозрачности. Таким образом, компания сделала ещё один большой шаг вперёд по повышению лояльности и доверия к сервису со стороны своих клиентов. Мы верим, что «Яндекс» в том числе прислушался к рекомендациям нашего Рейтинга, и рады, что нам удается положительно влиять на отрасль», — отозвалась о принципах «Яндекса» юрист «РосКомСвободы» Анна Карнаухова.

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В разделе «Дистрибуция» на страничке с принципами говорится, что перед установкой приложения «Яндекс» явно сообщает пользователю, что он устанавливает, а также не внедряет незаметно для пользователя одну программу или приложение в составе другой. Ярлыки на рабочем столе без согласия пользователя компания теперь тоже больше не оставляет. «Однажды мы так сделали, после чего устыдились, исправились и добавили этот пункт», — следует из заявления организации.

Напомним, в июле этого года пользователи «Яндекс.Диска» пожаловались, что на их компьютерах появилось приложение для организации видеозвонков «Телемост». Примечательно, что разрешение на его установку они не давали и удалить его не могли. Позднее в компании объяснили, что это был всего лишь ярлык для быстрого доступа к самому приложению. Руководитель «Яндекс.Диска» Владимир Русинов также признал тогда, что вывод на рабочий стол ярлыка этого приложения делать не стоило.

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