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23.11.2020

Определён порядок предустановки отечественного софта на цифровые устройства

Среди обязательных программ — поисковики, навигаторы, облачные хранилища, почта, мессенджеры, новостные агрегаторы, голосовые помощники; устанавливаться они должны будут с 1 января 2021 года на смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и телевизоры с цифровым блоком управления

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Минцифры на официальном портале правовой информации выложило приказ, регламентирующий перечень предустанавливаемого на электронные устройства софта. Отечественное ПО должно будет стоять на устройствах, произведённых после 1 января 2021 года.

В перечень софта для предустановки вошли программы из следующих классов:

  • Браузеры;
  • Поисковики;
  • Карты;
  • Хранение данных;
  • Обмен сообщениями;
  • Голосовой помощник;
  • Новостные агрегаторы;
  • Доступ к онлайн-трансляциям;
  • Доступ к соцсетям;
  • Аудиовизуальные сервисы;
  • Для использования платежной системы «Мир»;
  • Офисное ПО;
  • Антивирусы.

Заявки принимают до 1 декабря, а предварительные списки отправят в правительство до 15-го.

«Для подачи заявки необходимо направить заявление с приложением комплекта документов, предусмотренных пунктом 11 Правил составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров», — говорится в сообщении на сайте Минфицры.

В перечень «отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами для ЭВМ» вошли:

  1. Смартфоны, планшетные компьютеры;
  2. Компьютеры стационарные и портативные, системные блоки, имеющие операционную систему;
  3. Телевизоры с цифровым блокм управления, «имеющие возможность установки таких программ из магазинов приложений для операционных систем, на основе которых функционирут такое оборудование».

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The Bell напоминает, что закон вызвал не только среди пользователей, но и в отрасли ожёсточённые споры, особенно с учётом того, что некоторые производители, например, Apple никогда не занимались предустановкой «местных» программ, поэтому крупные игроки вполне могли уйти с российского рынка, и в июле ФАС смягчила требования, разрешив предустанавливать не сами приложения, а только иконки для их скачивания. Недавно же сам бизнес попросил и вовсе отложить вступление закона в силу, потому что за два месяца до нового года правила предустановки так и не были озвучены.

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