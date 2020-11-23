Определён порядок предустановки отечественного софта на цифровые устройства

Минцифры на официальном портале правовой информации выложило приказ, регламентирующий перечень предустанавливаемого на электронные устройства софта. Отечественное ПО должно будет стоять на устройствах, произведённых после 1 января 2021 года.

В перечень софта для предустановки вошли программы из следующих классов:

Браузеры;

Поисковики;

Карты;

Хранение данных;

Обмен сообщениями;

Голосовой помощник;

Новостные агрегаторы;

Доступ к онлайн-трансляциям;

Доступ к соцсетям;

Аудиовизуальные сервисы;

Для использования платежной системы «Мир»;

Офисное ПО;

Антивирусы.

Заявки принимают до 1 декабря, а предварительные списки отправят в правительство до 15-го.

«Для подачи заявки необходимо направить заявление с приложением комплекта документов, предусмотренных пунктом 11 Правил составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров», — говорится в сообщении на сайте Минфицры.

В перечень «отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами для ЭВМ» вошли:

Смартфоны, планшетные компьютеры; Компьютеры стационарные и портативные, системные блоки, имеющие операционную систему; Телевизоры с цифровым блокм управления, «имеющие возможность установки таких программ из магазинов приложений для операционных систем, на основе которых функционирут такое оборудование».

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The Bell напоминает, что закон вызвал не только среди пользователей, но и в отрасли ожёсточённые споры, особенно с учётом того, что некоторые производители, например, Apple никогда не занимались предустановкой «местных» программ, поэтому крупные игроки вполне могли уйти с российского рынка, и в июле ФАС смягчила требования, разрешив предустанавливать не сами приложения, а только иконки для их скачивания. Недавно же сам бизнес попросил и вовсе отложить вступление закона в силу, потому что за два месяца до нового года правила предустановки так и не были озвучены.

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