IT-бизнес просит отложить «закон против Apple»

АПКИТ (объединяет IT-компании, производителей и дистрибуторов электроники, включая «Яндекс», Apple, Huawei, «Марвел-дистрибуцию» и др.) направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко письмо с просьбой отложить на неопределенный срок вступление в силу закона о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и Smart TV, а также создать рабочую группу для обсуждения ситуации. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на копию документа.

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) попросила вице-премьера Дмитрия Чернышенко перенести на неопределенный срок вступление в силу закона об обязательной предустановке отечественного софта на смартфоны, компьютеры …https://t.co/rn7bQJcb18 — Коммерсантъ (@kommersant) November 8, 2020

Закон о предустановке отечественного ПО вступает в силу с 1 января 2021 года, и за его нарушение предлагается штрафовать должностных лиц на сумму до 50 тыс. руб., а юридических — до 200 тыс. руб. Закон должен был вступить в силу в июле 2020 года, но в марте Госдума отсрочила вступление до 1 января.

АПКИТ напоминает, что до сих пор не определены порядок установки отечественных программ, типы устройств, на которые их нужно ставить, возможность продажи ранее ввезенной в страну электроники без российского программного обеспечения (ПО) и даже его список и виды. Также неясно, кто будет контролировать исполнение требований закона. Из-за правовой неопределенности производители не успеют к 2021 году обеспечить установку на устройства российского ПО, заключают в АПКИТ.

IT-компании попросили правительство отложить вступление в силу закона об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны и другие устройства. Они объяснили, что не знают требований к софту, хотя закон начнёт действовать уже через два месяцаhttps://t.co/H93oGZSV15 — TJ (@tjournal) November 9, 2020

Бизнесу потребуется не менее трех месяцев на планирование производства и тестирование корректности работы предустановленного ПО, говорится в письме. Иначе есть риск дефицита устройств, «в торговых сетях не исключена ситуация, аналогичная возникшей на рынке лекарств при введении маркировки».

Порядок и список приложений для предустановки должен разъяснить подзаконный акт, который до сих пор не принят.

В Минцифры сообщили изданию, что соответствующий проект постановления внесен в Правительство. Про озабоченность сроками, по словам замминистра Максима Паршина, там уже знают — с профильными ассоциациями, ритейлерами и производителями техники уже были проведены встречи на эту тему. В российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет Apple, Samsung, Google, LG и др.) подтвердили факт встречи, заявив также и о неготовности бизнеса к 1 января исполнить все требования закона. Представитель РАТЭК Антон Гуськов сказал «Ъ», что:

«Необходим перенос вступления закона в силу как минимум на полгода, а по отдельным позициям — и на полтора года. Нам показалось, что в Минцифры услышали наши доводы».

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По словам источника «Ъ» в Правительстве, Минцифры действительно готово отложить вступление закона в силу.

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