Минцифры запустило отслеживающее больных коронавирусом приложение

Министерство цифрового развития запустило свой сервис для отслеживания заражённых коронавирусом. Приложение с названием «Госуслуги. COVID трекер» «Открытые медиа» обнаружили в магазине Play Market для операционной системы Android. Позже «Медуза» написала о появлении его в App Store. Власти уверяют в безопасности и анонимности программы.

В App Store и Google Play появилось приложение, отслеживающее контакты россиян с заболевшими ковидом. Пока что оно не работает https://t.co/0QRrjTz4YH — Meduza (@meduzaproject) November 23, 2020

В описании приложения сказано, что оно позволяет пользователям узнать о возможных контактах с людьми, у которых выявили коронавирус, используя технологию Exposure Notification, разработанную в Apple и Google. Во время работы «COVID трекер» обменивается по Bluetooth данными с другими устройствами, на которых установлено такое же приложение. Затем, если пользователь заболел ковидом, он должен анонимно сообщить об этом через приложение, после чего другие пользователи, контактировавшие с ним в течение 14 дней, получат соответствующее push-уведомление.

Приложение разработано Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ при участии Министерства здравоохранения РФ.

Приложение минкомсвязи для отслеживания ковид-контактов доступно для скачивания. pic.twitter.com/beRsDfZyqD — Plushev (@plushev) November 23, 2020

В социальных сетях, а также на страницах приложения в обоих магазинах уже появились комментарии пользователей.

По их словам, пока ошибок не замечено, программа запрашивает разрешение к журналу контактов и отправку сообщений. Доступа к геопозиции и другим данных приложение не запрашивало. К минусам пользователи отнесли необходимость держать постоянно включенным Bluetooth, что разряжает аккумулятор. Многие также скептически относятся к тому, что заболевший коронавирусом человек, даже если это знакомый из ваших контактов, честно поведает о своём недуге программе. «У нас люди в магазинах до сих пор без масок. Единицы будут честно писать, что у них Ковид», — пишет один из юзеров.

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