Госприложение вычислит больных коронавирусом в вашем окружении

Министерство цифрового развития заканчивает тестирование мобильного приложения для мониторинга социальных контактов, направленного на борьбу с коронавирусом. В ближайшее время оно появится в магазинах приложений App Store и Google Play.

Об этом «Медузе» рассказали источники в двух IT-компаниях и подтвердили еще два собеседника — в Правительстве и федеральном штабе по борьбе с коронавирусом. Приложение называется «Стопкоронавирус. Мои контакты».

Принцип его работы в презентации описан так:

«Телефон сканирует окружение в радиусе до 10 метров. Все контакты анонимно записываются на ваше устройство. Если другой человек заболевает, он вводит эту информацию в приложение, и вы уведомляетесь о возможном риске. Чем ближе расстояние и дольше контакт, тем выше приложение расценивает риск заражения. Информация анонимна, личность заболевшего не раскрывается. Данные остаются на устройстве и автоматически удаляются через 14 дней».

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Смартфон пользователя сканирует окружение, обмениваясь с другими устройствами, на которых установлено «Стопкоронавирус. Мои контакты», специальными «маяками» через Bluetooth малого радиуса действия. Предполагается, что когда какой-либо пользователь заболевает, он вводит эту информацию в приложение, чтобы уведомлять других о возможном риске.

🦠 Минцифры работает над мобильным приложением, которое будет оповещать пользователя о контактах с больными коронавирусом:https://t.co/BbGoAj4qf7 — Код Дурова (@durovcode) November 17, 2020

В основе работы приложения лежит технология Exposure Notification, совместно разработанная Apple и Google, которая предназначена для мониторинга социальных контактов.

Во избежание ложных уведомлений, например, в случае неудачной шутки пользователя о болезни, заболевшему нужно будет ввести в приложении некий специальный код, который позволит направить предупреждения контактировавшим с ним людям. Глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что для использования приложения не требуется каких-либо регистраций.

Власти разных стран уже неоднократно пытались решить проблему пандемии с помощью приложений. В России это был «Социальный мониторинг», разработанный для отслеживания людей с COVID-19 и симптомами других респираторных заболеваний. Запущено данное приложение было в Москве и на практике оказалось не таким эффективным, как того ожидали власти.

Многим москвичам пришли ошибочные штрафы за якобы нарушение режима самоизоляции, плюс к этому его работа больше раздражала больных людей, чем помогала, поскольку требование об отсылке домашнего селфи могло прийти в любой момент — даже когда заболевший человек спал. Кроме этого, в мае случилась утечка данных оштрафованных москвичей.

Приложение для наблюдения за состоянием вакцинированных людей российский Минздрав анонсировал в августе текущего года. С его помощью добровольцы должны были сами сообщать о реакциях на вакцину. О запуске программы чиновники отрапортовали в сентябре.

Согласно исследованиям компании Interstrust, проанализировавшей сотню общедоступных приложений для iOS и Android в сфере здравоохранения по таким категориям, как телемедицина, медицинское оборудование, торговля и отслеживание распространения коронавирусной инфекции, выяснилось — с конфиденциальностью данных там большие проблемы. 91% приложений имеют слабое шифрование, 85% допускают утечки, 71% приложений имеют по крайней мере одну уязвимость высокого уровня безопасности.

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