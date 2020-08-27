Главное контрольное управление отменило москвичке 17 штрафов за нарушение режима самоизоляции

Главное контрольное управление Москвы отменило жительнице города Елене Тимофеевой 17 штрафов, выписанных через приложение «Социальный мониторинг». Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на юриста «Правозащиты Открытки» Георгия Тевосова.

Штрафы отменили из-за того, что ведомство признало некорректную работу приложения «Социальный мониторинг»https://t.co/X1REhI8mvV — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 27, 2020

Причиной такого решения ГКУ послужило июньское признание ДИТ Москвы, что штрафы были выписаны из-за некорректной работы приложения «Социальный мониторинг»:

«…ранее предоставленные сведения о несоблюдении заявителем режима изоляции содержат недостоверную информацию».

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Поправки к федеральному КоАП, согласно которым нарушителя карантина могли оштрафовать на сумму от 15 тыс. до 40 тыс. руб., вступили в силу в апреле этого года. В Москве штраф за нарушение самоизоляции составлял 4 тыс. руб.

Принятые московскими властями меры по мониторингу режима самоизоляции неоднократно давали сбои. Москвичи жаловались, что из-за некорректной работы системы «Социальный мониторинг» им стали приходить штрафы в 4 тыс. руб., хотя они даже не покидали квартиру. Причиной тому стали непроработанность программы, устанавливаемой на смартфоны заболевших, а также сомнительный алгоритм действий и отсутствие согласованности между властью и медицинскими службами столицы.

Разработчик «Социального мониторинга» признал вероятность недочётов в работе, так как сервис разрабатывался и внедрялся в сжатые сроки. Штрафы можно обжаловать на портале mos.ru или в Главном контрольном управлении Москвы.

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