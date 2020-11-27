МВД проведёт в Москве эксперимент по внедрению электронных паспортов

В МВД России рассказали о проведении совместно с Минцифры и столичными властями эксперимента по внедрению электронных паспортов — первыми такие документы появятся у жителей Москвы. В ведомстве напомнили, что одной из пяти национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенных Президентом Российской Федерации, является цифровая трансформация ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также государственного управления. Поэтому одним из основных направлений цифровой трансформации МВД России называет переход к электронным документам личного хранения и их «двойникам» в информационной среде:

«МВД России совместно с Минцифры России, Правительством Москвы, другими заинтересованными государственными органами и бизнес-сообществом прорабатывает подходы к проведению эксперимента по запуску паспорта с электронным носителем информации на территории г. Москвы с последующим его распространением на всю территорию страны. Предполагается, что электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью. Паспорт с электронным носителем информации будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, практичностью, износостойкостью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки».

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В МВД пояснили, что документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую с электронным носителем информации отечественного производства, на котором будут размещены данные, содержащиеся в действующем бумажном паспорте. При этом основные сведения о гражданине будут размещены на самой пластиковой карте.

🎫У москвичей первыми появятся электронные паспорта Паспорт будет выглядеть, как пластиковая карта со всеми данными. При этом, его можно будет быстро заблокировать при потере. МВД уже разрабатывает эксперимент по их внедрению. pic.twitter.com/V41h0qm42f — Denny (@dvm_Moscow) November 27, 2020

В министерстве добавили, что основные данные можно будет считывать при помощи мобильного приложения. Кроме того, в пресс-службе отметили, что подготовительные работы к запуску электронного паспорта в пилотной зоне Москвы планируется осуществить до 1 декабря 2021 года.

Эксперимент: Электронные паспорта начнут вводить в Москве до декабря 2021 года https://t.co/ML6Z6CPp4A — rgrus (@rgrus) November 27, 2020

В настоящее время подходы к организации работы всех заинтересованных сторон обсуждаются на площадках разного уровня, в том числе в Правительстве России.

«Основные параметры проекта предстоит определить в рамках системного проекта инфраструктуры оформления, выдачи и применения паспорта с электронным носителем, проведение которого взяло на себя Минцифры России», — уточнили в МВД.

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