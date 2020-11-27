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27.11.2020

МВД проведёт в Москве эксперимент по внедрению электронных паспортов

Документ будет представлять собой пластиковую карточку с электронным носителем отечественного производства, на котором разместят содержащиеся в действующем бумажном паспорте данные, которые можно будет считывать с помощью мобильного приложения

experiment s elpasportami v Msk  

В МВД России рассказали о проведении совместно с Минцифры и столичными властями эксперимента по внедрению электронных паспортов — первыми такие документы появятся у жителей Москвы. В ведомстве напомнили, что одной из пяти национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенных Президентом Российской Федерации, является цифровая трансформация ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также государственного управления. Поэтому одним из основных направлений цифровой трансформации МВД России называет переход к электронным документам личного хранения и их «двойникам» в информационной среде:

«МВД России совместно с Минцифры России, Правительством Москвы, другими заинтересованными государственными органами и бизнес-сообществом прорабатывает подходы к проведению эксперимента по запуску паспорта с электронным носителем информации на территории г. Москвы с последующим его распространением на всю территорию страны.

Предполагается, что электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью. Паспорт с электронным носителем информации будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, практичностью, износостойкостью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки».

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В МВД пояснили, что документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую с электронным носителем информации отечественного производства, на котором будут размещены данные, содержащиеся в действующем бумажном паспорте. При этом основные сведения о гражданине будут размещены на самой пластиковой карте.

В министерстве добавили, что основные данные можно будет считывать при помощи мобильного приложения. Кроме того, в пресс-службе отметили, что подготовительные работы к запуску электронного паспорта в пилотной зоне Москвы планируется осуществить до 1 декабря 2021 года.

В настоящее время подходы к организации работы всех заинтересованных сторон обсуждаются на площадках разного уровня, в том числе в Правительстве России.

«Основные параметры проекта предстоит определить в рамках системного проекта инфраструктуры оформления, выдачи и применения паспорта с электронным носителем, проведение которого взяло на себя Минцифры России», — уточнили в МВД.

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