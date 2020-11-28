Роскомнадзор просит отечественные IT-компании создать видеохостинг для российских СМИ

Роскомнадзор в очередной раз напомнил российским средствам массовой информации о необходимости «переезда» с иностранных видеохостингов на отечественные, также попросив в этом же обращении ведущие интернет-компании РФ помочь отечественным информационным ресурсам в создании и популяризации отечественных видеохостингов:

«Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации».

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Роскомнадзор из-за цензуры YouTube просит российские IT-компании создать отечественные видеохостинги для российских СМИ — ведомство — НТВ (@ntvru) November 28, 2020

Роскомнадзор попросил IT-компании создать отечественные видеохостинги для российских СМИ, сославшись на цензуру YouTube https://t.co/4kuS0rmPas — Meduza (@meduzaproject) November 28, 2020

Поводом для этого стала блокировка Ютьюбом российского канала — ANNA News Military — клона известного информационного агентства ANNA News, чью репутацию американские социальные интернет-платформы считают сомнительной.

Издание ANNA News снимает репортажи в горячих точках. «Защита Русского Мира объединяет всех нас — тех, кто готов сопротивляться», — сказано на сайте агентства.

Впервые ИА ANNA News попало под блокировку YouTube вместе с другими пророссийскими агентствами — News-Front и «Крым 24» — в мае текущего года. Аккаунты «новостников» были удалены по причине «нарушения Условий использования» платформы. После этого, как пишет в «ВК» само ANNA News, были предприняты несколько попыток создания других аккаунтов, но только с ноября Google заблокировал восемь каналов YouTube данного агентства, и Military был как раз из числа наиболее «свежих». В Twitter аккаунт ANNA News также удалён, а вот в Facebook он присутствует, и там агентство также продублировало новость о своей блокировке.

В связи с этим Роскомнадзор обратился к Google c требованием разблокировать каналы ANNA News. Как сообщается, YouTube ввел полный запрет на создание ютьюб-каналов для информационного агентства.

«Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — говорится в письме.

Ранее депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает ограничения работы иностранных интернет-платформ «за дискриминацию россиян и цензуру российских СМИ». О законопроекте задумались после того, как российские СМИ, в числе которых Russia Today, РИА Новости и «Крым 24», пожаловались на цензурирование своих страниц в Twitter, Facebook и YouTube.

За день до этого Роскомнадзор потребовал вернуть в «тренды» YouTube видео телеведущего Владимира Соловьева. Он пожаловался, что его канал «Соловьев LIVE» не попадает в раздел с наиболее популярными видео.

В свою очередь, главред МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян назвала смешными штрафы, указанные в законопроекте о санкцих в отношении зарубежных интернет-площадок:

«Россия наконец-то будет наказывать разные там гуглы за цензуру россиян. Правда, штрафы смешные — максимум три миллиона рублей. Условному (и безусловному) гуглу это как слону дробина. Но и на том спасибо, конечно».

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При этом журналист одобрила такие меры, как замедление трафика и блокировка.

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