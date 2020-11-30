РСПП просит не торопиться с импортозамещением в IT-отрасли

Бизнес все активнее настаивает на дополнительном смягчении условий перевода на отечественный софт и оборудование объектов КИИ. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) считают нереалистичными поставленные сроки внедрения отечественных софта и оборудования, пишет «Ъ» со ссылкой на заключение комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям.

Соответствующий проект указа Президента разработан Минцифры. Его первая версия, опубликованная в мае текущего года, предполагала, что отечественное ПО должно быть внедрено уже с 2021 года, а оборудование — с 2022 года. По итогам обсуждений проект уже был скорректирован: теперь предполагается, что объекты КИИ перейдут на российский софт до 1 января 2024 года и на российское оборудование — до 1 января 2025 года.

Но и такой формат кажется участникам рынка неправильным. Оборудование первично, поэтому предлагаемая последовательность перехода приведет к неэффективным затратам: компании будет вынуждены устанавливать российское ПО на имеющейся импортной технике, а через год переносить этот софт на новые российские устройства и адаптировать к ним, указывает комиссия РСПП. Менять оборудование нужно поэтапно, с учетом сроков износа уже имеющегося, считают там.

К объектам КИИ относят информационные системы в сферах здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, финансового сектора, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности. Как правило, там используется оборудование и ПО ведущих иностранных производителей, которое зачастую отсутствует в России или представлено существенно уступающими в функциональности отечественными аналогами, указывают в комиссии РСПП.

Поэтому инициатива несет риски остановки бизнес-процессов и оказания массовых услуг в области связи, интернет-сервисов, банковской сферы, медицины и др., подчеркивается в заключении. Кроме того, она заставит компании существенно пересмотреть инвестиционные планы: например, некая не названная в отзыве металлургическая компания оценила затраты в сумму около 10 млрд руб.

Сроки перехода не учитывают необходимость при такой масштабной перестройке действовать поэтапно, это и затратно, и рискованно, соглашается руководитель центра IT-консалтинга МДТ «Цифра» Ольга Молярчук. По ее мнению, связность и консистентность отечественных IT-решений и оборудования еще не достигают уровня глобальных аналогов, что требует существенных усилий для отбора и тестирования бизнесом.

Далеко не во всех случаях удастся найти российское оборудование в реестре отечественной радиоэлектроники, подтверждает и заместитель гендиректора группы компаний Angara Дмитрий Пудов.

Для большинства организаций установленные на 2024–2025 годы сроки позволяют реализовать проекты по модернизации, уверен он, однако порядок перехода «не учитывает динамичную природу» реестров отечественного ПО и оборудования. Реестры активно наполняются, и уже сейчас заявки не успевают рассматривать в установленные сроки, а значит, планы до 2024–2025 годов будут вырабатываться на основе устаревающих данных, полагает он. Если планы придется все время пересматривать, предупреждает Пудов, это создаст дополнительную и, возможно, существенную нагрузку.

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