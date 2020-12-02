Facebook может начать возвращать удалённые за нарушение правил соцсети публикации

Независимый наблюдательный совет Facebook объявил о первых шести кейсах, в которых он, возможно, отменит решения соцсети об удалении определённого контента. Из них три дела связаны с так называемыми «языком вражды», ещё одно — с изображением обнажённого тела, другое посвящено проблеме мусульман-уйгуров в Китае, и, наконец, последнее — с возможной дезинформацией о пандемии COVID-19. В целом посты с hate speech составляют наибольшую часть апелляций, рассказали в совете.

Один из членов совета, профессор Колумбийской юридической школы Джамал Грин заметил:

«Язык вражды — это особенно сложная область. Алгоритму не так просто определить контекст подобных высказываний».

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В ноябре Facebook впервые раскрыл данные о распространении хейтспича: в третьем квартале [текущего года] на каждые 10 тысяч просмотров контента таких приходилось 10-11.

О том, что решать споры по модерации контента в Facebook и Instagram, будет общественный надзорный совет, стало известно в мае этого года. Его члены рассматривают жалобы пользователей на неправомерное, по их мнению, удаление контента из Facebook и Instagram, а также разрешают сложные ситуации по запросу модераторов компании.

В совет вошли 20 экспертов из разных сфер: правозащитники, ученые, журналисты, юристы. Созданная структура не зависит от корпорации: её члены не являются сотрудниками компании и не могут быть уволены её решением. На деятельность совета корпорация выделила 140 млн долл.

С октября в совет поступило 20 тысяч дел для возможного рассмотрения. Первые шесть в начале декабря рассмотрят группы по пять членов совета в каждой. Они выработают рекомендации, которые Facebook должен будет принять во внимание.

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