Вышел отчёт об онлайн-цензуре в Беларуси

В рамках работы Беларусской обсерватории интернета, при юридической поддержке правозащитной организации Human Constanta вышел отчёт о том, как происходила подготовка и сами отключения интернета до и после выборов президента летом 2020 года в Республике Беларусь (РБ).

В отчёте представлена хронология предшествующих событий, контекст, экспертные комментарии юристов и технические подробности. Также в отчёте рассказывается о том, как беларусы справлялись с шатдауном, и что происходило после отключения в августе.

Мы выпустили отчёт про беларусский шатдаун. Внутри комментарии юристов, технических специалистов, международных организаций и белорусских провайдеров. Подробный таймлайн происходящего с белорусским интернетом с июня 2020 года. Скоро на английском.https://t.co/ZojA0vwCYB — Human Constanta (@HumanConstanta) December 1, 2020

Авторы отчёта отмечают, что:

«9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы, которые прошли с грубыми нарушениями, массовыми задержаниями кандидатов и членов их команд, были также зафиксированы факты массовых фальсификаций. Предвыборный период сопровождался ростом политизированности граждан, проведением массовых предвыборных пикетов и митингов. Начиная с июня 2020 года по сегодняшний день в Беларуси регулярно наблюдаются перебои с интернетом, особенно в местах протестных собраний. В день выборов в стране началась полная блокировка интернета, в том числе мобильного. Страна была отрезана от всемирной сети с утра 9 августа до утра 12 августа. Данный проект посвящен блокировкам интернета в Беларуси в связи с выборами президента и последующими протестами. Вы можете увидеть основную хронологию событий, найти данные об отключениях, юридические и технические комментарии, а также социально-политический контекст. Наша цель – сделать видимым политическую сторону отключения интернета и показать, как это было сделано с технической точки зрения».

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Отчёт также можно скачать в pdf-версии.

Данная работа беларусских правозащитников и активистов доступным языком и в хронологическом порядке рассказывает о том, как блокировались сайты, об отключении интернета в столице и по всей стране. Поэтому если вы вдруг пропустили какой-то этап, данный отчёт восстановит всю цепочку событий.

Кстати, одним из тех, кто в режиме оперативно освещает происходящие в Республике Беларусь события, является издание «Медиазона». На днях доступ к его белорусскому спецпроекту mediazona.by был ограничен на основании Министерства информации РБ.

«При попытке зайти на сайт через некоторых провайдеров пользователи видят белую плашку с текстом «Доступ к информационному ресурсу ограничен», — сообщило само издание. — Другие провайдеры пока позволяют зайти на сайт. Это значит, что вы можете свободно почитать: исследование «Медиазоны», как силовики калечили протестующих; переданный на волю рассказ Николая Дедка о том, как с ним обращались при задержании; что происходило на «Площади перемен» перед смертью Романа Бондаренко. И другие тексты, которые мы написали за несколько месяцев работы. Включайте VPN и оставайтесь с нами».

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