В Москве появились камеры, отслеживающие непристёгнутый ремень и разговор водителя по мобильному

Восемь камер, способных фиксировать использование водителем телефона за рулем, а также непристегнутый ремень во время движения, установлены в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Если вы не пристегнуты или используете телефон во время движения, нарушение зафиксирует одна из восьми камер. Это сертифицированные комплексы фотовидеофиксации, которые с помощью нейросети и Big Data смогут точно распознавать факт нарушения».

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Дептранс также назвал адреса, по которым расположены эти камеры: внутренняя сторона ТТК, ул. 2-я Бауманская, д. 5, стр. 5; внутренняя сторона Садового кольца, напротив д. 3, стр. 5 по Сухаревской площади; Северо-Восточная хорда, д. 19А, стр. 4 по 1-й ул. Измайловского Зверинца; Северо-Восточная хорда, напротив д. 23 по Окружному приезду; Мичуринский проспект, д. 80; Звенигородское шоссе, у д. 9 по 3-му Силикатному проезду (при движении в направлении МКАД); Проектируемый проезд №7031, ООТ «Летово», Сосенское поселение; проспект Вернадского, д. 7 по направлению в центр.

Водителей попросили быть внимательными и соблюдать правила движения.

О том, что в столице внедряется нейросеть, распознающая непристёгнутый ремень и телефон в руке, стало известно в начале ноября текущего года, а ГИБДД анонсировала их появление в марте. При этом участники рынка заявляют, что такая технология ещё не отработана и она может давать сбой. Но если всё-таки по поводу изображений будут сомнения, Дептранс Москвы пообещал трактовать такие случаи в пользу водителя.

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