Создание российского киберполигона могут продлить до 2024 года

Минцифры предложило продлить до 2024 года сроки проекта по созданию в России государственного киберполигона. Это следует из проекта постановления Правительства РФ, выложенного министерством на общественное обсуждение в конце ноября текущего года. На проект, которым занят «Ростелеком», будет выделено более 900 млн руб., и изначально его завершение было запланировано на 2021 год.

Как пишет «Ъ», 2021-2024 гг. запланировано отраслевое и функциональное развитие инфраструктуры киберполигона, а в опытную эксплуатацию его введут в декабре текущего года.

В частности, в проекте, как следует из пояснительной записки, предлагается увеличить долю трат по направлению «затраты организации на закупку работ (услуг) у третьих лиц, непосредственно связанных с реализацией мероприятий» с 25 до 40% в связи ‎с переходом к созданию, развитию и обеспечению функционирования ‎и эксплуатации отраслевых сегментов киберполигона на период 2021-2024 гг. на базе сформированной в 2019-2020 г. опорной инфраструктуры.

Цель киберполигона – обучать и тренировать специалистов и экспертов в области информационной безопасности, а также тестировать российские решения.

Киберполигон представляет собой инфраструктуру для тестирования программного и аппаратного обеспечения путем моделирования компьютерных атак и отработки реакций на них, а также отработки практических навыков учащихся, специалистов, экспертов и руководителей по обеспечению информационной безопасности. Он будет состоять из четырех опорных центров в регионах, которые подключатся к инфраструктуре оператора. Государственная субсидия на проект на 2019–2020 годы составила 364,55 млн руб., на 2021–2024 годы запланировано выделение 600 млн руб.

Директор по развитию направления «Национальный киберполигон» компании «Ростелеком-Солар» Михаил Климов объяснил перенос даты завершения проекта увеличением числа сегментов киберполигона.

По проекту Минцифры, планируется создать сегменты инфраструктуры для проведения киберучений не только для банковской и энергетической отраслей, но и телекоммуникационной, транспортной, нефтяной и других. «К концу года в опытную эксплуатацию будут введены два сегмента, создаваемые для кредитно-финансового сектора и энергетической отрасли», — пояснил Климов.

Окончание общественного обсуждения проекта постановления — 11 декабря 2020 года. Если у вас есть какие-то предложения или замечания, вы можете оставить их на странице документа.

.

.

.