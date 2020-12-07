С Нового года госкомпании обязаны будут закупать не менее 50% отечественной электроники

С 1 января 2021 г. для российских государственных предприятий вводятся обязательные нормы минимальной доли закупок товаров, работ и услуг отечественного происхождения – в том числе, российской радиоэлектроники. Об этом сообщает CNews со ссылкой на постановление Правительства №2013 от 3 декабря 2020 г. за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованное на портале правовой информации.

Госкомпании обязали закупать не менее 50% российских ПК и ноутбуков https://t.co/4uP0tHdtX6 — CNews.ru top news (@CNewsRU_tops) December 7, 2020

Документ вводит процентное отношение отечественной продукции и услуг к объему госзакупок соответствующего вида для каждого отчетного года в соответствии с требованиями закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», включая госкорпорации, госкомпании, бюджетные, государственные и муниципальные предприятия и учреждения.

Документ предлагает считать происхождение товара российским, если он включен, в том числе, в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Закупки, оформленные до 1 января 2021 г., допускается завершить по прежним правилам.

На все ПК, «содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных», в 2021 г. для госпредприятий вводится квота не менее 50% от всего объема закупки, при этом на 2022 г. квота повышается до 60%, а на 2023 г. – до 70%.

Аналогичные квоты вводятся на закупку ноутбуков и планшетов российского производства. В документе они фигурируют как «компьютеры портативные массой не более 10 кг», включая ноутбуки, планшеты, а также карманные компьютеры с функцией мобильного телефона или электронной записной книжки и иже с ними.

На «запоминающие и прочие устройства хранения данных» российского производства стартовый порог установлен на более низком уровне: от 30% в 2021 г, от 40% в 2022 г. и от 50% в 2023 г.

В минимальной степени квоты затронут госзакупки мониторов и проекторов для систем автоматической обработки данных, а также устройства ввода/вывода, в том числе, со встроенными накопителями – здесь товары российского происхождения доставят не менее 2% в 2021 г. и не менее 3% после 2022 г.

На радиоэлектронные средства связи квоты установлены еще жестче: не менее 50% в 2021 г., и не менее 90% начиная с 2022 г.

Программное обеспечение для средств связи, задействованное при оперативно-розыскных мероприятиях, квотировано отечественными решениями не менее чем на 55% в 2021 г. и не менее 62% после 2022 г.

Наименьшая квота устанавливается на телефоны для сотовых и «прочих беспроводных сетей» – их доля в 2021-23 гг. не может быть менее 1%. На части и комплектующие для коммуникационного оборудования допускается 0% российских товаров в 2021 г. и 1% после 2022 г.

Большинство из сложных медицинских систем, включая маммографы, томографы, рентгеновские аппараты и эндоскопические комплексы, устанавливается квота на отечественные изделия в размере 50-55% в 2021 г. и 65-75% в последующие годы. На системы МРТ, прикроватные кардиомониторы и гамма-томографы вводятся квоты в размере от 30-40% в 2021 г. до 50-60% в 2023 г.

На большинство товаров для работы со звуком – усилители, микрофоны, громкоговорители и тому подобное, начиная с 2021 г.для госкомпаний вводится импортозамещение в размере не менее 70%, на различные устройства охранной и пожарной сигнализации – не менее 50% в 2021 г. и не менее 90% после него.

В меньшей степени импортозамещение затронет телевизионное оборудование. Так, на телекамеры предусмотрена отечественная квота в размере не менее 16% в 2021 г. и не менее 18% начиная с 2022 г.

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