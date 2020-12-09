«Медиазона» подаёт в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор

Недавно популярное независимое издание «Медиазона» сообщило о том, что Роскомнадзор потребовал удалить статью «Невидимая эпидемия. Как коронавирус шел по системе ФСИН — исследование „Зоны права“», опубликованную в ноябре текущего года. Ведомство направило в редакцию соответствующее уведомление. По мнению РКН, в статье якобы содержится «недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений».

Коронавирус в российских колониях и СИЗО: *существует* Роскомнадзор и ФСИН:https://t.co/71FtLi2rYu pic.twitter.com/uSdWdYy295 — Медиазона (@mediazzzona) December 8, 2020

Ведомство считает, что в публикации есть данные о «неконтролируемом распространении инфекции COVID-19 в УИС и недостаточных мерах, принимаемых ведомством для предупреждения заболеваемости среди лиц, находящихся в местах ограничения и лишения свободы, а также о попытках ФСИН России скрыть реальное количество инфицированных, находящихся в тяжелом состоянии, числе летальных исходов по этой причине и другие». Какие именно фрагменты текста вызвали претензии, Роскомнадзор не уточнил.

Материал, сообщает «Медиазона», был подготовлен совместно с правозащитной организацией «Зона права» по открытым источникам и собственной информации. Проанализированные ими данные тогда показали, что первые заболевшие приехали в регионы этапом из Москвы и Петербурга, в апреле очаги заболевания появились в колониях по всей стране.

«Ну что, нас решили заблокировать за довольно безобидное исследование про ковид в системе ФСИН, — пишет в своём Telegram-канале главред издания Сергей Смирнов. — Поскольку претензии к тексту не конкретизированы и нас заблокируют уже завтра мы вынуждены были поменять текст внутри».

«Медиазона» действительно вынуждена была существенно отредактировать материал, но статью можно в «первозданном» виде прочитать:

Кроме этого, статья уже «гуляет» в бесчисленных перепечатках, а также pdf-раздачах.

Несмотря на то, что за последнее время подобные «наезды» на СМИ по надуманным поводам стали уже своего рода трендом, интернет-общественность и особенно — журналистское сообщество, — сложившаяся вокруг данной публикации ситуация обеспокоила не на шутку, особенно с учётом непрозрачности официальной информации о коронавирусе. Как отмечает «Зона права»:

«С конца лета ФСИН вообще перестала сообщать о новых случаях заражения заключенных и сотрудников в колониях и следственных изоляторах. Хотя и ранее к официальной статистике доверия было, прямо скажем, немного. Сейчас, в разгар второй волны коронавируса, пенитенциарная система хранит тотальное молчание о том, что происходит за решеткой».

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«Блокировка «Медиазоны» — это явно политическое решение. Не как обычно — разобраться как придется и наказать кого попало, нет. Это целенаправленная акция по затыканию ртов», — считает исполнительный директор «ОЗИ» Михаил Климарёв.

Многие связали обозначенные властями тренды в замалчивании независимой информации о COVID-19 в том числе и с предъявлением претензий к «Медиазоне», которая давно является для многих госведомств и чиновников информационным раздражителем. Накануне отправки в редакцию письма с требованием отцензурировать статью, Роскомнадзор разразился странным предупреждением «о недопустимости публикации недостоверных новостей о коронавирусе под видом достоверных». Стоит заметить, отечественные издания и так подходят к данной теме с повышенной осторожностью, но, видимо, властям и этого мало, поэтому в рамках прививочной кампании началась такая вот «медиазачистка».

«Роскомнадзор наехал на Медиазону — лучшее и самое важное СМИ в России, — считает создатель и владелец TgVPN Владислав Здольников. — Максут Шадаев и его ручной АПшечный клоун из Роскомнадзора Андрей Липов обостряются. Я смотрю, вы давно позора не огребали, как с блокировкой Умного Голосования? Руки прочь, от МЗ, <нехорошие люди>. Я буду защищать её так же, как и Умное голосование».

Коллеги и подписчики также просят поддержать издание, переживающее из-за «короно-кризиса» не лучшие времена:

Роскомнадзор так и останется сборищем жалких клоунов, работающих шестерками у Соловьева. А Медиазона так и останется лучшим в России СМИ. А мы с вами должны её поддерживать! https://t.co/VreGAT9KpB — В поисках утраченного времени (@michaelnacke) December 8, 2020

Главред It`s My Sity Дмитрий Колезев пишет:

«Друзья, если (когда) кого-нибудь из нас начнут несправедливо сажать в тюрьму, кто об этом напишет лучше, чем «Медиазона»? Главный редактор издания Сергей Смирнов жалуется на падение количества донатов — это вызвано, как думается, общеэкономическими причинами. Но «Медиазона», я считаю, — одно из ключевых независимых медиа современной России, так что обязательно надо поддержать его и дать возможность не снижать обороты. Тем более, ребята давно вышли за рамки «СМИ о репрессиях и беспределе силовиков» и в последние месяцы рассказали много важных историй на другие темы — в первую очередь, про эпидемию коронавируса».

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Также стало известно о том, что издание готово бороться за вызвавший у властей такое раздражение материал.

Как сообщает глава «Агоры» Павел Чиков: «Медиазона подает иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору из-за цензурирования исследования о коронавирусе в тюремной системе. В иске главред издания Сергей Смирнов просит признать требование удалить текст нарушением закона. Разбирательство пройдет в Таганском суде Москвы. Представитель Медиазоны — адвокат «Агоры» Леонид Соловьёв».

«Мы даже не знаем какие претензии к статье. Вот абсолютно непонятно. Так что мы обращаемся в суд», — подтверждает Смирнов.

Журналисты и правозащитники уверены, что издание попало под «кампанию по вакцинации», в ходе которой власти готовы будут удалять из информационного поля любую дискуссию на заданную тему. Для наглядности Чиков напомнил хронологию событий:

«2 декабря Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса с этой недели. 8 декабря Генпрокуратура приняла Требование №27-31-2020/Ид13531-20 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию о коронавирусной инфекции, распространяемую с нарушением закона. 8 декабря Роскомнадзор указал журналистам на недопустимость распространения неподтвержденной информации о вакцинации от COVID-19. В тот же день Медиазона получила уведомление с требованием удалить исследование о ковиде в российских тюрьмах под угрозой блокировки сайта».

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«РосКомСвобода» со своей стороны выражает слова солидарности «Медиазоне» и тоже призывает помочь изданию. Мы также будем следить за процессом судебного снятия цензурных рамок с её материалов и публиковать на нашем сайте актуальные новости по этому делу.

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