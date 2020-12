Twitter, Vimeo и Mozilla выступают за более гибкие правила ЕС по нелегальному контенту

Платформа микроблогов Twitter, IAC/InterActiveCorp (владеет Vimeo), Mozilla Corporation и корпорация Automattic (владеет WordPress) призвали ЕС выбрать гибкий подход к вредоносному и незаконному онлайн-контенту вместо удаления, заявив, что это сохранит открытость интернета. Об этом сообщает Reuters. Организации считают, что жёсткие обязательства по удалению контента могут негативно сказаться на свободе выражения мнений.

Правила, о которых идёт речь, известны как закон «О цифровых услугах» (Digital Services Act, DSA). Они направлены на то, чтобы заставить крупные компании брать на себя большую ответственность за удаление незаконного и вредного контента после соответствующего уведомления.

ИТ-гиганты полагают, что вместо такого грубого метода, как удаление контента полностью, лучшей тактикой было бы уменьшить пользователям возможность столкнуться с ним:

.

The Internet is at a crossroads. What happens next will define our online lives for an entire generation.

Today, in Europe, Twitter is joining @automattic @mozilla @Vimeo to call on regulators to endorse a digital future built on the #OpenInternet. https://t.co/D27Woy36pe

— Twitter Public Policy (@Policy) December 9, 2020