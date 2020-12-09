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09.12.2020

Twitter, Vimeo и Mozilla выступают за более гибкие правила ЕС по нелегальному контенту

Компании считают, что вместо удаления самого контента лучше сделать минимальной возможность попадания пользователей на него

 

Платформа микроблогов Twitter, IAC/InterActiveCorp (владеет Vimeo), Mozilla Corporation и корпорация Automattic (владеет WordPress) призвали ЕС выбрать гибкий подход к вредоносному и незаконному онлайн-контенту вместо удаления, заявив, что это сохранит открытость интернета. Об этом сообщает Reuters. Организации считают, что жёсткие обязательства по удалению контента могут негативно сказаться на свободе выражения мнений.

Правила, о которых идёт речь, известны как закон «О цифровых услугах» (Digital Services Act, DSA). Они направлены на то, чтобы заставить крупные компании брать на себя большую ответственность за удаление незаконного и вредного контента после соответствующего уведомления.

ИТ-гиганты полагают, что вместо такого грубого метода, как удаление контента полностью, лучшей тактикой было бы уменьшить пользователям возможность столкнуться с ним:

«Этого можно достичь через технологический акцент на видимость, а не на распространённость, поддержав меры по обеспечению алгоритмической прозрачности и контроля, установив ограничения на обнаруживаемость вредного контента, продолжив изучение модерации сообщества и обеспечив осмысленный выбор пользователей».

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Помимо этого, согласно DSA, технологическим гигантам, возможно, запретят давать преимущества собственным сервисам в ущерб конкурентам. Также они не смогут по умолчанию устанавливать свои приложения на устройства вроде ноутбуков или телефонов и заставлять другие компании использовать их ПО.

После объявления проекта правил 15 декабря Европейская комиссия должна будет разработать окончательный законодательный акт совместно со странами ЕС и Европейским парламентом. Процесс может занять месяцы и даже годы.

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