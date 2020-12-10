Власти США требуют от Facebook продать Instagram и WhatsApp

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США подала в суд на Facebook, говорится на сайте ведомства. Комиссия обвиняет корпорацию в создании монополии на рынке за счёт покупки конкурентов, в частности Instagram (в 2012) и WhatsApp (в 2014). Комиссия требует, чтобы теперь компания продала свои приобретения.

Власти США потребовали от Facebook продать Instagram и WhatsApp https://t.co/gaUkP6Lnu5 — Ведомости (@Vedomosti) December 10, 2020

Согласно жалобе ФТК, Facebook доминирует на рынке социальных сетей, что позволило ему только в прошлом году получить прибыль в более чем 18,5 млрд долл. Действия корпорации наносят ущерб конкуренции, оставляют потребителям мало возможностей для выбора социальных сетей и лишает рекламодателей преимуществ конкуренции.

В иске также утверждается, что Facebook изначально пытался конкурировать с Instagram, но в конечном счёте решил просто купить сервис. То же самое позже произошло и с WhatsApp, который к 2012 году стал явным мировым лидером в области мобильных сообщений.

Однако в жалобе не упоминается, что Facebook очистил эти приобретения много лет, заметила главный юрисконсульт корпорации Дженнифер Ньюстед. По её словам, теперь правительство «посылает американскому бизнесу леденящее душу предупреждение о том, что никакая продажа никогда не будет окончательной».

«Instagram, который вы видите сегодня, это Instagram, который Facebook построил, а не приложение, которое он приобрел. Facebook купил Instagram, когда у него было около 2% пользователей, всего 13 сотрудников, никакого дохода и практически никакой собственной инфраструктуры», — говорится в официальном заявлении компании.

Помимо этого ФТК обвиняет Facebook в том, что последний якобы на протяжении многих лет предлагал сторонним разработчикам ПО антиконкурентные условия доступа к ценным соединениям со своей платформой, таким как интерфейсы прикладного программирования (API), которые позволяют приложениям взаимодействовать с Facebook.

Иск основывается на расследовании, проведённом одним из отделов ФТК, сотрудники которого тесно сотрудничали с коалицией генеральных прокуроров под управлением Генерального прокурора. Коалиция тоже подаёт иск к Facebook.

О том, что в ближайшее время антимонопольные иски могут быть поданы против таких крупных компаний, как Apple, Microsoft и Facebook, стало известно в октябре. Тогда Министерство юстиции США и одиннадцать генеральных прокуроров республиканских штатов направили в суд первую подобную жалобу — иск против Google. Корпорацию тоже обвинили в доминировании на рынке онлайн-поиска.

Действия американских властей являются следствием антимонопольного расследования Конгресса против Amazon, Apple, Facebook и Google. В начале октября парламент выпустил доклад, в котором пришёл к выводу, что эти Amazon, Apple, Facebook и Google являются монополистами на рынке.

.

.

.