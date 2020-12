Google и Apple запрещают технологию обмена данными о местоположении пользователей

Apple даёт разработчикам две недели на удаление отслеживающего геолокацию кода компании X-Mode Social, а Google и вовсе только одну, правда, с возможностью подать заявку на продление до 30 дней. По данным X-Mode, её технология используется в более чем 400 приложениях, в том числе во многих приложениях, разработанных для пользователей-мусульман, например, напоминающем, когда нужно молиться.

Americans are sick and tired of their data being misused and abused by anyone with a checkbook. Apple and Google deserve credit for doing the right thing here, but there’s still more work to be done to protect Americans’ privacy. https://t.co/AirdebtLFx

— Ron Wyden (@RonWyden) December 10, 2020