Google и Apple запрещают технологию обмена данными о местоположении пользователей

Apple даёт разработчикам две недели на удаление отслеживающего геолокацию кода компании X-Mode Social, а Google и вовсе только одну, правда, с возможностью подать заявку на продление до 30 дней. По данным X-Mode, её технология используется в более чем 400 приложениях, в том числе во многих приложениях, разработанных для пользователей-мусульман, например, напоминающем, когда нужно молиться.

Americans are sick and tired of their data being misused and abused by anyone with a checkbook. Apple and Google deserve credit for doing the right thing here, but there’s still more work to be done to protect Americans’ privacy. https://t.co/AirdebtLFx — Ron Wyden (@RonWyden) December 10, 2020

В ноябре стало известно, что американские военные покупают подробные данные о перемещениях людей по всему миру, полученные из обычных приложений. При получении информации они используют два параллельных потока данных о местоположении пользователей, один из них идёт как раз через X-Mode.

До этого генеральный директор X-Mode Джошуа Антон, не скрывая, рассказал, что компания отслеживает 25 млн устройств в США каждый месяц и 40 млн в других странах, включая Европейский союз, Латинскую Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Также X-Mode утверждает, что незаслуженно подвергается критике, поскольку собирает данные из мобильных приложений точно так же, как большинство рекламных отслеживающих программ.

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