Суд признал Google виновным в повторном неудалении из поиска запрещённых линков

Решением мирового суда компания Google LLC признана виновной в повторном нарушении требований российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России. Об этом сообщает Роскомнадзор со ссылкой на решение мирового судьи судебного участка № 422 Таганского судебного района г. Москвы.

«Определено наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей», — уточняет надзорное ведомство, а также напоминает о том, что федеральным законом №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» установлены требования, направленные «на защиту граждан от зловредного, социально опасного контента в сети Интернет»:

«В частности, обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной в стране информацией. Google выполняет данную обязанность не в полной мере. В среднем из поисковой выдачи не удаляется до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным содержанием».

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Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Google LLC в ноябре текущего года, обвинив компанию в неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещённой в России, и как следствие, неисполнении требования отечественного законодательства. В числе упомянутых сайтов — страницы с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом.

В 2019 Роскомнадзор уже оштрафовал Google на 700 тыс. руб. за отказ фильтровать в выдаче по поисковому запросу запрещённую в России информации.

Закон о штрафах для поисковиков и хостеров, отказывающихся исполнять закон о запрете обхода блокировок (155-ФЗ), вступил в силу в конце сентября 2018 года. Согласно российскому законодательству (регламентируется 276-ФЗ), поисковик должен полностью исключить из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы, доступ к которым ограничен на территории России.

Закон о повышенных штрафах для поисковиков и интернет-компаний за неудаление запрещённой информации (405-ФЗ) был принят в декабре прошлого года, и по нему Google уже был оштрафован на 1,5 миллиона рублей в августе текущего года всё тем же Таганским судом.

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