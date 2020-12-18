МВД займётся созданием киберполиции

МВД организует в своей структуре киберполицию, соответствующее решение уже принял глава ведомства Владимир Колокольцев. Об этом сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на замглавы МВД Игоря Зубова.

В интервью проекту «Лично — детям» он рассказал о желании полиции взаимодействовать с молодёжью, пропагандируя работу в ведомстве, а также о пресечении преступлений в киберсреде:

«Мы сегодня можем говорить о феномене влияния на массовое сознание молодежи в плане изменения ее поведения в деструктивную строну. Поэтому вот эта часть работы требует очень серьезного внимания. Что мы для этого делаем? Производим серьезные изменения непосредственно в наших структурах. Министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александровичем принято решение о создании киберполиции, это вопрос не одного дня, [он] займет много времени, требует и денег, и техники, и изменения квалификации сотрудников».

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Он также отметил, что в условиях пандемии общий уровень преступности в России остался прежним, но в разы выросло число киберпреступлений.

«По целому ряду причин – это и влияние цифровизации общества, и то, что люди, находясь в изоляции, имеют больше возможности в интернете черпать различные знания, в том числе криминального плана, и пробовать себя в этом. И мы в определенной мере можем говорить о том, что длительное время мы все, все наше общество, молодежь испытываем огромнейшее информационное давление деструктивного плана», – сказал Зубов.

Замглавы МВД также рассказал о проблеме наркомании, упомянув тему легализации некоторых видов наркотиков в зарубежных странах — по этому вопросу, заявил Зубов, министерство занимает позицию «нулевой толерантности», тем самым подтвердив текущие политические тренды.

В октябре Колокольцев заявил, что доля киберпреступлений в общем массиве повышается и достигла 23%, а также о росте правонарушений экстремистского характера в интернете. Спустя месяц заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что число случаев «сетевого экстремизма» в России за девять месяцев 2020 г. выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказывал, что в России создается центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и мошенничеством.

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