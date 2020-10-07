Блокировки продолжают демонстрировать свою неэффективность в борьбе с экстремизмом

Кажется, мы уже стали привыкать к тому, как власти из года в год с прискорбием докладывают о тщетности своих намерений побороть негативные явления в обществе с помощью блокировок информации, но при этом не собираются отказываться от такой политики. Год назад МВД РФ отчитывалось о борьбе с правонарушениями экстремистской и террористической направленности, сетуя, что порядка 80% из них совершаются в интернете, и уже в текущем году докладывают практически о том же самом. Выступая в Совете Федерации с докладом о мерах по профилактике правонарушений и противодействию преступности, глава МВД Владимир Колокольцев заявил:

«Объектом пристального внимания остается интернет, с использованием которого происходит большинство преступлений экстремистской направленности. С начала года по инициативе МВД России заблокирован доступ к 32 тыс. ресурсов, где содержались призывы к расовой или религиозной вражде, и осуществлялась вербовка в ряды радикальных организаций».

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Колокольцев добавил, что удалено 2 тыс. 700 материалов, признанных судами экстремистскими.

Также, по его мнению, существует необходимость в комплексном подходе к противодействию распространения деструктивных молодежных субкультур. «Оградить молодежь от влияния экстремистской пропаганды только блокировкой запрещенного контента невозможно, нужен комплексный подход к вопросу противодействия распространению деструктивных молодежных субкультур», — сказал Колокольцев.

При этом, «деяния в отношении несовершеннолетних в текущем году сократились на 17%», отрапортовал он. «Эта цифра существенна, но она никоим образом не даёт возможности нам расслабляться», — заявил глава МВД.

Последнее утверждение воспринимается наиболее сомнительно, учитывая, что в текущем году началась какая-то нездоровая кампания по привлечению молодёжи к уголовной и административной ответственности за посты в интернете по надуманным поводам, примером чему может служить отправка в «психушку» сразу нескольких красноярских подростков, которых подозревают в участии в некоей «колумбайн-группе».

Колокольцев также рассказал о том, что в России в данный момент развернуто более 300 тыс. камер видеонаблюдения на улицах, половина из них установлены в местах массового скопления людей. По его словам, камеры уличного видеонаблюдения способствовали снижению количества уличных преступлений, в том числе тяжких преступлений — убийств и причинения тяжкого телесного вреда. Эта тенденция, отметил Колокольцев, отмечалась как в этом году, так и в прошлом.

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