American Civil Liberties Union: распознавание лиц на границе США — неоправданная мера

Коалиция правозащитных групп во главе с Американским союзом гражданских свобод (American Civil Liberties Union, ACLU) подала протест против того, чтобы таможенные и пограничные службы использовали систему распознавания лиц на суше, в морских портах и аэропортах. National Immigration Law Center, Fight for the Future и Electronic Frontier Foundation — в числе присоединившихся к движению. Правозащитники сочли возможное внедрение этой технологии «ненужным и неоправданным».

В заявлении ACLU говорится, что предлагаемая система более инвазивна, чем простая фотография. Так, она предполагает создание отпечатков лиц из собранных изображений, которые будут храниться в течение 75 лет. Систематическое наблюдение может показать, куда люди ходят, с кем они общаются и даже во что верят.

По словам старшего юриста штаба проекта национальной безопасности ACLU Эшли Горски, распознавание лиц в аэропортах, морских портах и на сухопутной границе поставит США «на чрезвычайно опасный путь к нормализации этого наблюдения».

Помимо этого в ACLU напоминают, что Конгресс не намеревался разрешать долгосрочное распознавание лиц, когда ещё в 1996 году рекомендовал ввести биометрическую систему безопасности на въезде-выезде из страны. Действующее правило позволяет подвергнуть всех проходящих через аэропорты Соединённых Штатов, проверке по распознаванию лиц, однако правительство обещало, что технология, которую некоторые люди считают навязчивой, не будет требоваться в качестве непременного условия путешествия.

