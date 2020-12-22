Исследование: Россия в числе стран, где особенно жёстко преследуют за «коронафейки»

Фонда «Справедливость для журналистов» (Justice for Journalists Foundation) подвёл итоги года. Штрафы, допросы, административные протоколы и уголовные дела, задержания, аресты и даже длительные тюремные сроки были характерными методами пресечения независимого освещения пандемии.

Роскомнадзор, по собственным данным ведомства, ограничил в уходящем году доступ более чем к одной тысяче якобы недостоверных материалов о коронавирусной инфекции. Среди этих кейсов известны случаи претензий серьёзным изданиям за публикации, в которых была использована официальная информация из медицинских учреждений. Та же судьба постигла некоторые журналистские расследования. В большом количестве наказывались обычные пользователи за выражение своего мнения и даже шутки.

Так, например, в октябре суд оштрафовал издание «Коммерсантъ-Уфа» за апрельский материал, в котором говорилось, что администрация Уфы зарезервировала 1000 мест на городском кладбище для умерших от COVID-19 людей. Примечательно, что информацию журналистам подтвердил сам пресс-секретарь администрации города Марсель Байдавлетов. Однако позже он отказался признать свои слова официальными, поскольку журналисты обратилась к нему через WhatsApp, а не сделали запрос на бланке.

А в ноябре автора телеграм-канала «Сорокин хвост» Александра Пичугина оштрафовали на 300 тыс. руб. за шуточную публикацию о готовящейся акции по инфицированию населения на Вербное воскресенье некоей организацией. Несмотря на явно ироничный окрас сообщения, это не помешало ФСБ возбудить против журналиста уголовное дело, Следственному комитету — провести у него дома обыск, а суду — вынести шокирующий своим формалистским подходом приговор.

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