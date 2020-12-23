У российских пользователей Steam могут возникнуть проблемы с пополнением счёта

Сервис дистрибуции компьютерных игр Steam предупредил, что с января 2021 года российские пользователи могут столкнуться с трудностями при пополнении своего счёта через Qiwi-кошелек, Сбербанк или мобильные платежи. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сам сервис. Доступными останутся банковские карты, PayPal, Yandex и Webmoney.

Проблема продлится неопределенный период. Её причина — «изменения в российском законодательстве», но о чём идёт речь, не уточняется.

«Если для пополнения кошелька Steam вы используете платежные терминалы, Qiwi-кошелек, Сбербанк или мобильные платежи, рекомендуем пополнить ваш кошелек Steam до 31 декабря 2020 года».

В начале декабря Банк России запретил QIWI проводить денежные переводы в адрес иностранных магазинов и на анонимные карты. Запрет пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки вступил в силу в августе этого года. А сентябре прошлого года заработал запрет снимать наличные с предоплаченных карт без упрощённой идентификации.

.

.

.