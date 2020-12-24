База данных водителей «Яндекс Go» утекла в интернет

В Сети в открытом доступе оказалась большая база данных в 23 426 строчек о водителях «Яндекс.Такси» (входит в «Яндекс Go»), сообщает Readovka. Она содержит подробную информацию о таксистах и их автомобилях: ФИО водителей, номера телефонов, номера, марки, модели, цвет авто, названия таксопарков и подключенный тариф.

По информации издания, база данных была сформирована в 2019 году. В настоящее время часть информации из нее используется в тематических подборках, которые продаются за рубежом. Несколько водителей из списка с «Яндексом» не сотрудничают уже давно, а некоторые номера телефонов и вовсе не обслуживаются.

Это не первая утечка данных автомобилистов в этом году. Так, в августе в интернете на одном из форумов выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья. Кроме того, в мае на одном из форумов даркнета обнаружили базу данных на 129 млн лидов.

Утечки чаще всего происходят в ГИБДД и страховых компаниях, говорят в DeviceLock. В даркнете они продаются регулярно.

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