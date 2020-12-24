Спецдокладчик ООН призвал Facebook учитывать права меньшинств

Специальный докладчик ООН по правам меньшинств Фернан де Варен призвал Наблюдательный совет компании Facebook при принятии решений по контенту в соцсети учитывать права этнических, религиозных и языковых меньшинств. В первую очередь речь идет о постах и комментариях, разжигающих ненависть.

«Меньшинства чаще всего становятся мишенью ненавистнических высказываний в интернете. А язык вражды в интернете, как мы знаем, может оборачиваться серьезными последствиями в реальном мире, в том числе — привести к этническим чисткам и геноциду», — заявил де Варен.

Спецдокладчик рекомендовал компании по вопросу языка вражды обращаться к статье 27 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) и Декларации ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, а также привести нормы сообщества соцсети со Стратегией и Планом действий ООН по борьбе с разжиганием ненависти.

Наблюдательный совет — это независимый орган, который рассматривает жалобы пользователей на неправомерное, по их мнению, удаление контента из Facebook и Instagram и разрешает сложные ситуации по запросу модераторов компании.

Ранее в это месяце стало известно о первых шести кейсах, в которых Наблюдательный совет, возможно, отменит решения соцсети об удалении определённого контента. Три из них связаны с языком вражды. Фернан де Варен приветствовал сообщения об апелляциях. Он также назвал Наблюдательный совет «новаторской и смелой инициативой».

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