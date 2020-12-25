Суд в Калужской области признал запрещённой информацией фотографии с кладбища

Обнинский городской суд удовлетворил иск Роскомнадзора к местному краеведу Артёму Майнасу по делу о фотографиях надгробия известного учёного Феликса Кашина, выложенных на сайте, посвящённом истории и достопримечательностям Калужской области. Об этом сообщил сам блогер изданию «Калужские новости».

Майнас уже несколько лет занимается реализацией мемориального проекта, делает фотографии надгробий известных земляков, в числе которых первые лица Обнинска, ученые, исследователи, предприниматели, спортсмены, актеры, музыканты. Но фото надгробия Кашина попались на глаза его сыновьям, которые пожаловались в Роскомнадзор. По их мнению, размещённая на сайте информация об их отце нарушает закон о персональных данных. В июле РКН подал иск в Обнинский городской суд, и вот на днях суд принял сторону надзорного ведомства.

«А накануне сегодняшнего заседания вокруг «дела Майнаса» разгорелся еще один скандал, — сообщают «Калужские новости, — на официальном сайте суда появились данные о том, что иск к краеведу уже судом удовлетворен и дело рассмотрено судьей единолично».

Как пишет в соцсетях сам блогер:

«Представляете? Формально ещё идут прения, а на сайте суда уже висит информация о том, что государственный монстр победил. Прямо сейчас, когда я пишу эти строки, региональным СМИ от имени Управления Судебного департамента по Калужской области рассылаются сообщения. Мол, напишите, пожалуйста, что всё дело в техническом сбое. Что могу сказать? Хорошо, что не в китайских / американских хакерах дело. Ведь могли же написать, что это именно они взломали сайт Обнинского городского суда с целью дискредитировать систему российского правосудия».

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Затем суд подтвердил опубликованную ранее информацию, и две страницы краеведческого сайта с фотографиями надгробия будут внесены в реестр запрещённой информации.

Майнас позже сообщил изданию, что не намерен останавливаться и продолжит борьбу за свои права. На своей странице в ВК он также заявил, что решил заняться правозащитной деятельностью, поэтому: «Если нужна помощь, то пишите мне. Будем думать вместе. Будем обмениваться опытом и искать выходы».

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