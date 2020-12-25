Россия по числу камер видеонаблюдения занимает третье место в мире

Россия вышла на третье место в мире по количеству камер видеонаблюдения, подсчитали видеоаналитики TelecomDaily. В стране 13,5 млн камер или 93,2 штуки на 1000 человек. На первом месте находится Китай с около 200 млн камер, затем идут США с 50 млн штук, передаёт детали исследования «Ъ».

За Россией расположились Германия (5,2 млн), Япония (5 млн) и Великобритания (5 млн).

Россия вошла в тройку стран — лидеров по числу установленных камер видеонаблюдения после Китая и США, обнаружили аналитики TelecomDaily. В стране их почти 100 на каждую тысячу человек, около трети установлено за государственный счет.https://t.co/HWgQpU6WrR — Коммерсантъ (@kommersant) December 25, 2020

58,7% российских камер для предотвращения краж и обеспечения безопасности установили коммерческие организации. Ещё 32,8% камер государственные: они расположены на зданиях школ, госучреждений, больниц, на дорогах. Оставшиеся 8,5% всех российских камер поставили физлица.

К облачному видеонаблюдению, когда видеопоток записывается в облачное хранилище, подключено не более 5% всех камер, следует из расчётов TelecomDaily. Рынок облачной видеоаналитики по итогам года достигнет 1,98 млрд руб., 98% его приходится на корпоративный сегмент. Корпоративный сегмент делят телеком-операторы и системные интеграторы. В потребительском сегменте лидерство с долей 86,1% занимает «Ростелеком», далее с 5% идёт Ivideon, у МТС и МГТС совокупно 2%, у «Новотелекома» — 1,5%.

Дальнейший рост рынка может быть обеспечен за счёт развития продаж в корпоративном секторе, говорят в «Крок». Однако распространение камер может стать проблемой, в Deloitte в СНГ: сети могут не справиться с таким потоком данных, поскольку видео — один из наиболее «тяжелых» видов трафика. Ускорят развитие рынка видеонаблюдения и видеоаналитики разного рода госпрограммы, например, «Безопасный город», что даст толчок развитию всего сегмента видеонаблюдения. На этот проект МЧС может быть выделено 97 млрд руб.

В октябре кабинет министров обязал железнодорожных перевозчиков установить камеры видеонаблюдения в салонах поездов дальнего следования. Ранее Правительство в целях обеспечения транспортной безопасности постановило, что авиакомпании должны оснастить видеокамерами самолёты. Требование станет обязательным для уже используемых воздушных средств с 2025 года, для новых — с 2023 года. В 2018 году «Аэрофлот» подсчитал, что установка камер обойдётся отрасли в 40 млрд руб.

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