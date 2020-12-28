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28.12.2020

Большинство россиян не одобряет идею сбора биометрических данных

Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного осенью текущего года экспертами аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ)

rossiane ne doveryaut sboru biometrii  

Согласно исследованиям НАФИ, большинство россиян негативно относятся к идее сдачи своих биометрических данных, в том числе для Единой биометрической системы (ЕБС), запущенной в 2018 году и оператором которой является «Ростелеком». Сейчас систему в основном используют банки, которые могут удаленно выдавать кредиты или открывать вклады. В августе этого года в системе были зарегистрировано 150 тыс. пользователей.

Недавно Госдума приняла закон, позволяющий применять ЕБС для удаленной идентификации при получении финансовых и государственных услуг. Среди прочего систему можно будет использовать для оплаты покупок «по лицу».

Среди тех, кто еще не загрузил в базу свои биометрические данные, только каждый пятый опрошенный готов сделать это в будущем. Чаще всего на это согласны люди в возрасте 18–24 лет (25% опрошенных из тех, кто не сдавал подобные данные) и 25–34 лет (22%), меньше всего — люди старше 60 лет (81% ответили отрицательно на вопрос о готовности), а также в категории 35–44 года (80%).

При этом около трети респондентов в этой категории не смогли ответить, почему именно они не готовы сдать биометрические данные в систему. Остальные, как правило, не видят в этом необходимости или не уверены в сохранности и конфиденциальности информации. Каждый десятый из не загрузивших свои данные не использует ЕБС, потому что боится слежки и не хочет числиться в базе или же считает эти данные слишком личными.

В исследовании также указано, что больше трети респондентов впервые слышат о возможности сдать биометрию в банке.

Представитель «Ростелекома» объяснил РБК, что сегодня существует множество мифов о биометрии «и это порождает ряд страхов и недоверия со стороны граждан». По его мнению, чем больше граждан узнают о том, что такое биометрия, как ее применять и как она может упростить повседневную жизнь, тем больше людей будут готовы ее использовать.

Глава Русского биометрического общества (ассоциация, которая включает в себя крупнейших разработчиков систем распознавания объектов) Данила Николаев считает, что недоверие связано с отсутствием официального и открытого подтверждения надежности той или иной системы. Он подчеркнул, что биометрическое распознавание является вероятностным и подвержено ошибкам, некоторые из них не зафиксированы в юридическом поле. Соответственно, риски некорректного распознавания пока не застрахованы, подчеркнул Николаев.

По мнению Дмитрия Дырмовского, гендиректора группы компаний ЦРТ («Центр речевых технологий», занимается распознаванием речи, идентификацией лица и голоса) причины недоверия россиян к биометрии, как и к любой другой технологии, кроются в неочевидной личной выгоде от использования и непонимании технологической основы. Он отметил, что первая проблема решится с появлением у людей опыта использования биометрии: они поймут, что проходить «по лицу» в офис или фитнес-центр удобно, а в условиях пандемии коронавируса биометрия помогает получать банковские услуги безопасно и бесконтактно. Также «цифровое недоверие, а зачастую даже нигилизм» провоцирует обилие информации о различных утечках и атаках, хотя «информационная безопасность и защита биометрии находится в фокусе ключевых глобальных поставщиков». Дырмовский подчеркнул, что пока большая часть цифровой аудитории — миллениалы, но «ее возраст кратно расширяется, этому способствует внедрение биометрии в финансах, телекоме, ретейле, активное применение в других сегментах».

По мнению Telegram-канала «Apple. Class action», дело в недоверии граждан к тому, как государство работает с их персональными данными:

«Очевидно, что граждане просто сомневаются в вопросе конфиденциальности и правомерности использования личных данных. Каждый день мы слышим об утечке данных из банков, мобильных операторов, больниц и прочих источников. Причем здесь речь идет только о паспортных и регистрационных данных. Сложно даже представить масштаб правонарушений, если злоумышленники решат воспользоваться нашими биометрическими данными.

Маловероятно, что кто-то захочет делиться своими биометрическими данными, пока базы с любыми личными данными свободно покупаются и продаются, а законодательная база, по сути, просто отсутствует».

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Между тем российские банки внедряют собственные биометрические системы, которые пользуются у клиентов большей популярностью, чем ЕБС. Так, «Сбер» собрал данные нескольких миллионов клиентов, а ВТБ — более чем 130 тыс. клиентов. При этом представитель ВТБ заявил, что клиенты доверяют банкам и готовы предоставлять биометрические данными.

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