Большинство россиян не одобряет идею сбора биометрических данных

Согласно исследованиям НАФИ, большинство россиян негативно относятся к идее сдачи своих биометрических данных, в том числе для Единой биометрической системы (ЕБС), запущенной в 2018 году и оператором которой является «Ростелеком». Сейчас систему в основном используют банки, которые могут удаленно выдавать кредиты или открывать вклады. В августе этого года в системе были зарегистрировано 150 тыс. пользователей.

Недавно Госдума приняла закон, позволяющий применять ЕБС для удаленной идентификации при получении финансовых и государственных услуг. Среди прочего систему можно будет использовать для оплаты покупок «по лицу».

Среди тех, кто еще не загрузил в базу свои биометрические данные, только каждый пятый опрошенный готов сделать это в будущем. Чаще всего на это согласны люди в возрасте 18–24 лет (25% опрошенных из тех, кто не сдавал подобные данные) и 25–34 лет (22%), меньше всего — люди старше 60 лет (81% ответили отрицательно на вопрос о готовности), а также в категории 35–44 года (80%).

При этом около трети респондентов в этой категории не смогли ответить, почему именно они не готовы сдать биометрические данные в систему. Остальные, как правило, не видят в этом необходимости или не уверены в сохранности и конфиденциальности информации. Каждый десятый из не загрузивших свои данные не использует ЕБС, потому что боится слежки и не хочет числиться в базе или же считает эти данные слишком личными.

В исследовании также указано, что больше трети респондентов впервые слышат о возможности сдать биометрию в банке.

Представитель «Ростелекома» объяснил РБК, что сегодня существует множество мифов о биометрии «и это порождает ряд страхов и недоверия со стороны граждан». По его мнению, чем больше граждан узнают о том, что такое биометрия, как ее применять и как она может упростить повседневную жизнь, тем больше людей будут готовы ее использовать.

Глава Русского биометрического общества (ассоциация, которая включает в себя крупнейших разработчиков систем распознавания объектов) Данила Николаев считает, что недоверие связано с отсутствием официального и открытого подтверждения надежности той или иной системы. Он подчеркнул, что биометрическое распознавание является вероятностным и подвержено ошибкам, некоторые из них не зафиксированы в юридическом поле. Соответственно, риски некорректного распознавания пока не застрахованы, подчеркнул Николаев.

По мнению Дмитрия Дырмовского, гендиректора группы компаний ЦРТ («Центр речевых технологий», занимается распознаванием речи, идентификацией лица и голоса) причины недоверия россиян к биометрии, как и к любой другой технологии, кроются в неочевидной личной выгоде от использования и непонимании технологической основы. Он отметил, что первая проблема решится с появлением у людей опыта использования биометрии: они поймут, что проходить «по лицу» в офис или фитнес-центр удобно, а в условиях пандемии коронавируса биометрия помогает получать банковские услуги безопасно и бесконтактно. Также «цифровое недоверие, а зачастую даже нигилизм» провоцирует обилие информации о различных утечках и атаках, хотя «информационная безопасность и защита биометрии находится в фокусе ключевых глобальных поставщиков». Дырмовский подчеркнул, что пока большая часть цифровой аудитории — миллениалы, но «ее возраст кратно расширяется, этому способствует внедрение биометрии в финансах, телекоме, ретейле, активное применение в других сегментах».

По мнению Telegram-канала «Apple. Class action», дело в недоверии граждан к тому, как государство работает с их персональными данными:

«Очевидно, что граждане просто сомневаются в вопросе конфиденциальности и правомерности использования личных данных. Каждый день мы слышим об утечке данных из банков, мобильных операторов, больниц и прочих источников. Причем здесь речь идет только о паспортных и регистрационных данных. Сложно даже представить масштаб правонарушений, если злоумышленники решат воспользоваться нашими биометрическими данными. Маловероятно, что кто-то захочет делиться своими биометрическими данными, пока базы с любыми личными данными свободно покупаются и продаются, а законодательная база, по сути, просто отсутствует».

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Между тем российские банки внедряют собственные биометрические системы, которые пользуются у клиентов большей популярностью, чем ЕБС. Так, «Сбер» собрал данные нескольких миллионов клиентов, а ВТБ — более чем 130 тыс. клиентов. При этом представитель ВТБ заявил, что клиенты доверяют банкам и готовы предоставлять биометрические данными.

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