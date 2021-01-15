Россвязь готовится лицензировать голосовую связь через интернет

Россвязь закажет исследование о возможности лицензирования в России сервисов, которые позволяют звонить в сети связи общего пользования, заметил «Ъ» на сайте госзакупок соответствующий тендер. В числе таких приложений — Skype, Viber и WhatsApp. Интерес ведомства также может касаться провайдеров IP-телефонии, оказывающих услуги междугородной и международной связи для корпоративных клиентов на базе виртуальных номеров, предполагают в компании «Межрегиональный Транзит Телеком».

Россвязь планирует потратить 50,2 млн рублей на проведение исследования о возможности введения в России лицензирования для интернет-сервисов, позволяющих осуществлять звонки на городские и мобильные телефоны.

https://t.co/pnN5efLA4r — Telesputnik.ru (@TelesputnikRu) January 15, 2021

Подрядчик должен будет изучить существующие системы пропуска голосового трафика по интернет-протоколу, разработать «дорожную карту» запуска лицензирования и подготовить предложения по соответствующим изменениям в законодательство. Начальная цена исследования составляет 50,2 млн руб.

Окончание подачи заявок — 4 февраля 2021 года.

В качестве основания для осуществления закупки значится федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Срок выполнения работы: с даты заключения государственного контракта до 29 октября 2022 года. По результатам выполнения работы готовится Итоговый отчет и проекты документов.

Наличие лицензий упростило бы государству контроль над подобными сервисами, говорят эксперты, но считают, что реализовать это будет невозможно. Компании вряд ли захотят раскрыть информацию о своих технологиях.

Ограничить такие сервисы ранее предлагали и операторы связи. Например, в МТС в 2013 году говорили, что подобные компании всё чаще конкурируют с операторами, при этом не инвестируя в инфраструктуру сетей и не подвергаясь законодательному регулированию. О необходимости равных условий при госконтроле согласны и в «ВымпелКоме».

Контроль звонков через мессенджеры также давно интересует и спецслужбы, но делиться данными с отечественным регулятором иностранные компании едва ли согласятся, говорит собеседник издания.

Напомним, в ноябре прошлого года Президент России Владимир Путин упразднил Россвязь и Роспечать, передав функции обоих агентств Минцифры.

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