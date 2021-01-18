Операторы ТВ недовольны списком программ для предустановки

Как сообщает «Ъ», крупнейшие операторы связи и платного ТВ подготовили обращение к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой включить в состав правкомиссии по производству и распространению аудиовизуального контента представителей МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», «ЭР-Телекома», «Триколора» и «Транстелекома» (ТТК).

МТС, «МегаФон», «Вымпелком», «Триколор» и другие крупнейшие операторы связи и платного ТВ разочарованы тем, что их видеосервисы не включили в перечень обязательных для предустановки на Smart TV с апреля 2021 года. Операторов даже не позвали и в прав…https://t.co/66xh4Rr1jz — Коммерсантъ (@kommersant) January 17, 2021

Кроме того, они просят включить свои онлайн-видеосервисы в перечень обязательных с апреля 2021 года для предустановки на смартфоны, ноутбуки и Smart TV, расширив список с 10 до 20 сервисов. Копия обращения есть в распоряжении издания, и часть компаний уже поставили под документом свои подписи.

Представители телекома разочарованы тем, что при утверждении правительственной комиссии, чья задача — определять направления производства контента и механизмов его стимулирования, совершенствование законов в этой сфере, представительство в ней от операторов получил только «Ростелекома», чьё приложение Wink для Smart TV попало в список обязательных к предустановке программ. Но именно сети операторов связи — основная среда доставки контента, а их видеосервисы охватывают большое количество пользователей и обеспечивают трансляцию обязательных телеканалов, говорится в письме на имя Чернышенко.

ТТК подписал коллективное письмо, подтвердил представитель этого оператора. Позиция компаний, обеспечивающих доступ к видеосервисам с помощью своей инфраструктуры, должна учитываться при формировании управленческих подходов, участие ключевых операторов в правкомиссии целесообразно, настаивают в ТТК.

Операторские видеосервисы имеют большую социальную значимость, у них высокое проникновение, указывают в пресс-службе «МегаФона». В МТС, «Вымпелкоме» и «ЭР-Телекоме» отказались от комментариев. Источник в одном из операторов пояснил, что они стремятся попасть в комиссию «для понимания механизма принятия решений, контроля над тем, чтобы решения были объективными, их принятие прозрачным».

«Триколор», по словам его представителя, продолжает выступать за то, чтобы концепция развития телерадиовещания в целом разрабатывалась открыто при участии всей отрасли, включая операторов платного ТВ.

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